قالت هيئة تنظيم الاتصالات في روسيا اليوم الاثنين إنها "بدأت في حجب خدمة تليغرام للتراسل تنفيذاً لقرار محكمة روسية".

وأضافت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني أنها "أخطرت مشغلي الاتصالات بحجب الخدمة".

ونقلت وكالة انترفاكس للأنباء عن مسؤول بالهيئة قوله إن "استكمال عملية الحجب سيستغرق عدة ساعات".