أعلنت هونر، العلامة التجارية الإلكترونية الرائدة عالمياً فى مجال الهواتف المحمولة، والتابعة لمجموعة هواوي، عن إطلاق طرازات هواتفها الذكية الجديدة: Honor 7X, Honor 9 Lite, Honor 7C وHonor 7A فى مصر، وذلك حرصاً على مساعدة شباب الألفية الجديدة على تحقيق جميع طموحاتهم بسهولة.
وصرح كريس صن بايجونج، نائب رئيس هواوي هونر الشرق الأوسط وأفريقيا: “بصفتنا علامة تجارية مبتكرة ومبدعة تطلق الصيحات العالمية، فإن هونر ملتزمة بتقديم منتجات غير مسبوقة بقيمة رائعة للمستهلك المصرى.”
وأضاف: “ستنمو هونر بناءً على نجاحاتنا المتوالية بهدف ترسيخ ريادتها فى سوق الهواتف الذكية العالمية، كلنا ثقة وملتزمون بأن نصبح أحد أكبر ٣ أسماء فى عالم الهواتف الذكية فى خلال خمس سنوات”.
وتحطم هونر جميع التوقعات بأحدث هواتفها المحمولة فى مصر: Honor 9 Lite، والذى يتضمن 4 كاميرات، بجودة ١٣ + ٢ ميجابكسل للكاميرا الأمامية و ١٣ + ٢ ميجابكسل للكاميرا الخلفية ، لتضع بذلك معياراً جديداً للتكنولوجيا فى صناعة الهواتف المحمولة بتقديم ٤ كاميرات لأول مرة، ومع تصميم مميز لواجهة زجاجية 2.5D وشاشة عرض كاملة من الطرف للطرف بدون إطار بمساحة 5.65 بوصة وبجودة HD، فإن Honor 9 Lite يقدم مزايا ثورية وبأداء سلس ومرن وسعر لا يقاوم.
أما الهاتف الثاني Honor 7X هو أول هاتف ذكى يتضمن شاشة عرض بخاصية Honor FullView Display، وهى شاشة كاملة بدون إطار من الطرف للطرف بمساحة ٥.٩٣ بوصة، والتى تقدم جودة عرض مبهرة وتحقق نسبة شاشة/هيكل ممتازة، مما يعنى أن المستخدم سيستمتع بجودة صورة مبهرة على هاتف ذو مزايا كثيرة وحجم يسع في اليد براحة تامة.
كما تقدم Honor أيضاً Honor 7A و Honor 7C فى مصر إلى جانب Honor 9Lite و Honor 7x.
وتعد هواتف Honor 7A و Honor 7C من الهواتف المناسبة للميزانيات الأقل، والمصممة خصيصاً لمحبى التكنولوجيا الرقمية.
وتقدمان Honor 7A و Honor 7C خاصية فتح الهاتف عبر خاصية التعرف على بصمة الوجه والتى تضمن سهولة الاستخدام، وكاميرات عالية الجودة فى الأمام والخلف تقدم صور عالية الجودة، وشاشة عرض كاملة. جميع هذه المميزات الرائدة مدمجة ببساطة داخل هيكل رفيع وبسعر فى متناول اليد.
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تألقت النجمة العالمية جنيفر لوبيز في العرض الأول من الموسم الثاني لبرنامج "World of Dance" ، بجانب الممثلة والراقصة الأميركية جينا ديوان، نى يو، وديريك هوج. وبدت المغنية جنيفر لوبيز ذات الأصول اللاتينية، البالغة من العمر 48 عامًا، بدت مثيرة بفستان أنيق بقشة جلد الفهد، وأكملت إطلالتها الساحرة بحقيبة يد وحذاء باللون الأسود ذو كعب عال، وأضفى على جمالها الطبيعي تسريحة شعرها على هيئة كعكة مرفوعة الرأس، بالإضافة إلى طلاء الشفاه البرونزي، وأكملت إطلالتها بأقراط مرصعة بالألماس من توقيع العلامة Le Vian. أما عن جينا، ظهرت متألقة بتنورة طويلة ضيقة باللون الأسود تكشف عن منحيات جسدها المتناسقة، بالإضافة إلى الثوب الشفاف، الذي يبرز منه حمالة الصدر السوداء، وأكملت إطلالتها الجذابة بحذاء ذو كعب عال. ونوهت الصحيفة أن جينا ديوان، أعلنت انفصالها عن زواجها الممثل الشهير تشانينج تيتوم، بعد زواج دام 9
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