صدمت شركة غوغل الأمريكية عشاق أجهزتها الذكية، بإعلان خرج بالصدفة البحتة.
وقالت مجلة "فوربس" الأمريكية، إن "غوغل" بالصدفة سربت على أحد المنتديات التابعة لها مواصفات خاصة بهاتفي "بيكسل 3" و"بيكسل 3 إكس إل".
وصدمت تلك التسريبات الجديدة كافة عشاق تلك الأجهزة الذكية الخاصة بشركة "غوغل"، خاصة وأنها أدركت أن الهاتفين سيكونان بسعر باهظ الثمن، أكبر بكثير من سعر "بيكسل 2" و"بيكسل 2 إكس إل".
ومن المتوقع أن تكون مساحة شاشة "بيكسل 3 إكس إل" كبيرة إلى حد كبير، حيث يبلغ مساحتها 6.2 بوصة.
ومن المتوقع أن يعمل الجهازين الجديدة، وفقاً للتسريبات الجديدة، بنظام التشغيل "أندرويد بي".
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