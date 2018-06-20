صدمت شركة غوغل الأمريكية عشاق أجهزتها الذكية، بإعلان خرج بالصدفة البحتة.

وقالت مجلة "فوربس" الأمريكية، إن "غوغل" بالصدفة سربت على أحد المنتديات التابعة لها مواصفات خاصة بهاتفي "بيكسل 3" و"بيكسل 3 إكس إل".

وصدمت تلك التسريبات الجديدة كافة عشاق تلك الأجهزة الذكية الخاصة بشركة "غوغل"، خاصة وأنها أدركت أن الهاتفين سيكونان بسعر باهظ الثمن، أكبر بكثير من سعر "بيكسل 2" و"بيكسل 2 إكس إل".

ومن المتوقع أن تكون مساحة شاشة "بيكسل 3 إكس إل" كبيرة إلى حد كبير، حيث يبلغ مساحتها 6.2 بوصة.

ومن المتوقع أن يعمل الجهازين الجديدة، وفقاً للتسريبات الجديدة، بنظام التشغيل "أندرويد بي".