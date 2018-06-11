كشفت شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن منصة "Fb.gg" الجديدة التي تستهدف عشاق الألعاب الإلكترونية، حيث تهدف لمساعدة المستخدمين على بث تجاربهم وأدائهم بشكل مباشر عبر الإنترنت.
وذكر موقع "Techcrunch" الأمريكي، إن عمل منصة "فيسبوك" للألعاب يقوم على جعل اللاعبين يقومون ببث فيديوهات مباشرة لهم، خلال ممارسة هذه الألعاب الإلكترونية، فيما يستطيع الآخرون مشاهدة طريقة اللعب والتعرف على خفايا وأسرار الألعاب التي يحبونها، وهذا شبيه بما تقوم به منصة "Twitch"والجيمرز من خلالها.
ويسعى "فيسبوك" لجذب انتباه اللاعبين المحترفين من كل مكان، خاصة لاعبي"Fortnite" الجديدة، والتي أصبحت حديث الجميع خلال الشهور الأخيرة، فيما يوجد في الوقت الحالي أكثر من 3000 شخص يقومون ببث فيديوهات على منصة ألعاب "فيسبوك" الجديدة، كما وصل عدد المشاهدين على المنصة لأكثر من ربع مليون مشاهدة حتى الآن.
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تعدّ الممثلة إيما روبرتس واحدةً مِن نجوم هوليوود الصاعدة، بعد أن بدأت مسيرتها المهنية بفضل علاقاتها العائلية مع النجمة الشهيرة جوليا روبرتس، وفي آخر ظهور لها انضمت إلى زميلاتها كريستين ستيوارت وستيلا ماكسويل، وهما تتوجّهان إلى مهرجان "Madame Siam Sideshow Emporium" في لوس أنجلوس، ليلة الجمعة. وشاركت الممثلة البالغة من العمر 27 عاما، في عرض أزياء العلامة الإيطالية الشهيرة "موسكينو" في وقت سابق من الأحد، وأطلّت بفستان طويل باللون الأبيض مطبوع برسوم الدبابيس السوداء، ويتميز بخط رقبة على شكل حرف V وأكمام منتفخة، وأكملت روبرتس إطلالتها بزوْج من الأحذية الخمرية ذات كعب والتي نسّقت معها جوارب شبكية باللون الأسود، بالإضافة إلى قبعة جلدية تُغطي شعرها الأشقر. وظهرت كريستين ستيوارت بإطلالة مثيرة إذ اختارت بطلة فيلم "TWilight" البالغة من العمر 28 عامًا، لإطلالتها سترة جلدية سوداء، وتيشيرت قصير أبيض نسَّقته مع سروال
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