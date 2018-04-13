غوين شوتويل رئيسة spacex تتجاوز طموحات إيلون ماسك

تتمتع غوين شوتويل Gwynne Shotwell بواحدة من أكثر الوظائف إثارة على كوكب الأرض، فقد كانت الموظفة السابعة التي التحقت بالعمل في شركة سبيس إكس SpaceX وهي الآن تشغل منصب رئيس ومدير عمليات الشركة، وتكمن صعوبة الوظيفة هذه في أن رئيسها هو إيلون ماسك الذي يشتهر بطموحاته التي لا حدود لها وأفكاره المستحيلة.

ولكن طموحات غوين شوتويل التي أعلنت عنها خلال كلمتها في مؤتمر تيد TED في فانكوفر تتجاوز طموحات إيلون ماسك نفسه.

وكشفت غوين شوتويل عن خطط سبيس إكس الخاصة باستخدام صاروخ مُصمم للفضاء الخارجي للسفر من مدينة إلى أخرى على الأرض – والتي أعلن عنها ماسك العام الماضي – يتم العمل عليها وستكون متاحة خلال عشر سنوات، بالإضافة إلى أن الشركة ستنقل البشر من الأرض إلى المريخ خلال هذا الوقت أيضًا.

وأوضحت شوتويل الفكرة قائلة: “يمكن أن يتغير الكثير خلال عشر سنوات من الزمن، لكن الفكرة الأساسية التي يتم العمل عليها الآن تتمثل في صاروخ يسافر هنا على الأرض، بحيث يكون هناك صاروخ كبير جدًا قادر على حمل نحو 100 شخص ويمكن أنّ يطير مثل طائرة مسافرًا من نقطة إلى نقطة أخرى على الأرض أسرع بكثير من الطائرة بحيث يمكنه لف العالم في حوالي 30 إلى 40 دقيقة، كما يمكنه الهبوط على مساحة تتراوح من 5 إلى 10 كيلومترات خارج مركز المدينة.

قالت غوين شوتويل إن تكلفة التذكرة ستترواح بين الطيران الاقتصادي ودرجة رجال الأعمال على متن الطائرة، ومن المرجح أن تزيد هذه التكلفة في حالة السفر الطويل عبر المحيطات ولكن الميزة هنا أن مدة سفرك لن تتعدى ساعة واحدة مهما كانت المسافة.

وقالت غوين شوتويل : “أنا شخصيًا استثمرت في هذا المشروع لأنني أسافر كثيرًا وفي الوقت نفسه لا أحب السفر بسبب طول المسافات فأنا أحب أن ألتقي عملائنا في الرياض بحيث أغادر في الصباح وأعود في الوقت المناسب لتقديم العشاء”.

ومن الأسئلة التي وجهت إليها كيف يمكن أنّ يكلف السفر عن طريق الصواريخ القليل جدا؟ قالت شوتويل إن الكفاءة ستأتي من السرعة الكافية لتكون قادرة على تشغيل مسار نحو عشر مرات في اليوم في حين أن طائرة المسافات الطويلة غالبًا ما تقوم برحلة واحدة في اليوم.

أعرب منسق محادثة TED كريس أندرسون عن شكوكه في مثل هذا الجدول الزمني الطموح، ولكن شوتويل لم تتردد في ردها قائلة “هذا وقتي، وليس وقت إيلون” يذكر أن هناك مصطلح يُطلق على الطريقة التي يرى بها إيلون ماسك كيفية وتوقيت إنجاز المهام يُسمى “وقت إيلون Elon time”

في الوقت نفسه لدى سبيس إكس خطط للابتكارات التي لديها القدرة على تحويل هذا الكوكب، حيث تعمل الشركة على مشروع قمر صناعي من أجل توفير خدمة الإنترنت السريع في جميع أنحاء العالم، ووصفته شوتويل بإنه المشروع الأكثر تحديًا قائلة إن سبيس إكس ستحتاج إلى 10 مليار دولار لنشر الآلاف من الأقمار الصناعية المخططة لها، حيث تخطط الشركة لإطلاق أكثر من 10000 قمر صناعي لتقديم خدمة الإنترنت لمعظم كوكب الأرض، وقالت: “نحن نسير بخطى ثابتة على طول الطريق ولكن بالتأكيد لا ندعي النصر بعد، وأضافت “لا شك في أننا ستغير العالم”.

مع كل المشاكل هنا على الأرض فإن سبيس إكس تُثبت أعينها على النجوم، ولدى شويوتل رؤية: “هذه هي الخطوة الأولى لنا للانتقال إلى أنظمة شمسية أخرى وربما مجرات أخرى”، كما تقول: “هذه هي المرة الوحيدة التي أفكر فيها كما يفكر إيلون: أريد أن أقابل أشخاص في نظام شمسي آخر”.