احتفل محرك البحث الشهير "جوجل"، بانطلاق فعاليات كأس العالم 2018 في روسيا، ومن المفترض أن تنطلق مباريات روسيا والسعودية بعد حفل الافتتاح في الخامسة مساء اليوم الخميس.
وغيرت إدارة محرك البحث، الصورة النمطية للمحرك واستبدالها بمظاهر المباريات وتشجيع جماهير المنتخبات المشاركة في المونديال العالمي.
وتعد بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018 هي النسخة الحادية والعشرون من بطولات كأس العالم، والمقامة تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم، والتي ستستضيفها روسيا في الفترة ما بين 14 يونيو ولغاية 15 يوليو.
ويذكر أن روسيا فازت باستضافة البطولة بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يوم 2 ديسمبر 2010، كما استطاعت روسيا التغلب على 3 ترشيحات، تغلبت على ترشيح مشترك بين إسبانيا والبرتغال، وتغلبت كذلك على ترشيح مشترك أيضًا بين هولندا وبلجيكا، وترشيح وحيد لإنجلترا.
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تشبه مونيكا بشكل مذهل أختها بينيلوبي كروز، وتسبب ذلك في إثارة مشاعرها عندما حضرت حملة "ماغنوم" في مسرح "غران مايستري" في مدريد في أسبانيا، مساء الأربعاء، مرتدية ثوب بالغ الجمال. وضمنت الممثلة، البالغة من العمر 41 عامًا، أن كل العيون كانت عليها عندما دخلت في ثوب أحمر مزين مثير مع حقيبة مزينة بألوان قوس قزح. وظهرت ملامحها السمراء المزهلة مع المكياج الكلاسيكي. أنجبت من متبرع للسائل المنوي ويعرف أن مونيكا اتخذت قرارًا بإنجاب الأطفال بمفردها، وأنجبت الطفلة أنتونيلا من متبرع للسائل المنوي مجهول الهوية. واستغرق القرارًا خمس سنوات، حيث أخبرت صحيفة The Mail On Sunday في عام 2014: "لم يكن قرارًا اتخذته لمجرد نزوة. ولكن بمجرد أن فكرت في ذلك، كنت أعرف أنه يجب أن يحدث، وإن كوني أمًا مهم جدًا بالنسبة لي فليس هناك الكثير من الوقت". تختلف عن شقيقتها
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