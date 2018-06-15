احتفل محرك البحث الشهير "جوجل"، بانطلاق فعاليات كأس العالم 2018 في روسيا، ومن المفترض أن تنطلق مباريات روسيا والسعودية بعد حفل الافتتاح في الخامسة مساء اليوم الخميس.

وغيرت إدارة محرك البحث، الصورة النمطية للمحرك واستبدالها بمظاهر المباريات وتشجيع جماهير المنتخبات المشاركة في المونديال العالمي.

وتعد بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018 هي النسخة الحادية والعشرون من بطولات كأس العالم، والمقامة تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم، والتي ستستضيفها روسيا في الفترة ما بين 14 يونيو ولغاية 15 يوليو.

ويذكر أن روسيا فازت باستضافة البطولة بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يوم 2 ديسمبر 2010، كما استطاعت روسيا التغلب على 3 ترشيحات، تغلبت على ترشيح مشترك بين إسبانيا والبرتغال، وتغلبت كذلك على ترشيح مشترك أيضًا بين هولندا وبلجيكا، وترشيح وحيد لإنجلترا.