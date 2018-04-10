مارك زوكربيرج يعقد اجتماعا مع بعض المشرعين قبل الشهادة أمام الكونجرس

يعقد مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذى لشركة "فيس بوك"، اجتماعات مع بعض المشرعين الأمريكيين اليوم، الاثنين، قبل ظهوره فى جلسات استماع الكونجرس حول تسريب بيانات ما يقرب من 87 مليون مستخدم.
ووفقا لاثنين من المصادر المقربة من الكونجرس، من المتوقع أن تستمر الاجتماعات المقررة حتى بعد ظهر يوم الاثنين، وستضم بعض المشرعين من اللجان التى من المقرر أن يدلى زوكربيرج بشهادته أمامها.
ووفقا لـ"رويترز"، من المقرر أن يمثل زوكربيرج أمام مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء، وأمام لجنة الطاقة والتجارة بالولايات المتحدة الأربعاء.
وتعرض موقع "فيس بوك" لانتقادات واسعة فى الأسابيع الأخيرة بعدما أقر بتسريب البيانات الشخصية لعدد كبير من المستخدمين لشركة استشارات سياسية "كامبريدج أنالتيكا".
وقال متحدث باسم فيس بوك، إن الشركة تخطط للبدء فى إخبار المستخدمين المتضررين بداية من اليوم الاثنين، وعارضت كامبردج أناليتيكا، ومقرها لندن، تقدير فيس بوك لعدد المستخدمين المتضررين.
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ظهرت المغنية الشهيرة مايلي سايرس، بإطلالة مثيرة وأنيقة في حفل المؤسسة الخيرية My Friend's Place التي تدعم المشردين من الشباب في جميع أنحاء العالم، مساء السبت، في هوليوود بولاديوم في لوس أنجلوس، للاحتفال بالزكرى الـ30 على تأسيسها، حيث جذبت أنظار الحضور إلى إطلالتها، مرتدية بدلة مستوحاه من ثياب القراصنة مع بلوزة كشفت عن جزء من خصرها والتي أضافت إليها سترة مزينة بأربعة أزرار، واختارت اللونين الأبيض والأسود. وأكملت سايرس إطلالتها بزوج من الأحذية السوداء ذات كعب عال، ورفعت شعرها الأشقر في ذيل حصان، وأمسكت في يدها حقيبة سوداء لامعة مع القليل من الماكياج. وتم تكريم مايلي سايرس خلال الحفل الذي قدمه نجم الكوميديا الشهير جاك بلاك. ويذكر أن المؤسسة الخيرية My Friend's Place تعمل على مساعدة الشباب المشرد وغيرهم من فئات المجتمع الضعيفة .
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