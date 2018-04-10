مارك زوكربيرج يعقد اجتماعا مع بعض المشرعين قبل الشهادة أمام الكونجرس

يعقد مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذى لشركة "فيس بوك"، اجتماعات مع بعض المشرعين الأمريكيين اليوم، الاثنين، قبل ظهوره فى جلسات استماع الكونجرس حول تسريب بيانات ما يقرب من 87 مليون مستخدم.

ووفقا لاثنين من المصادر المقربة من الكونجرس، من المتوقع أن تستمر الاجتماعات المقررة حتى بعد ظهر يوم الاثنين، وستضم بعض المشرعين من اللجان التى من المقرر أن يدلى زوكربيرج بشهادته أمامها.

ووفقا لـ"رويترز"، من المقرر أن يمثل زوكربيرج أمام مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء، وأمام لجنة الطاقة والتجارة بالولايات المتحدة الأربعاء.

وتعرض موقع "فيس بوك" لانتقادات واسعة فى الأسابيع الأخيرة بعدما أقر بتسريب البيانات الشخصية لعدد كبير من المستخدمين لشركة استشارات سياسية "كامبريدج أنالتيكا".

وقال متحدث باسم فيس بوك، إن الشركة تخطط للبدء فى إخبار المستخدمين المتضررين بداية من اليوم الاثنين، وعارضت كامبردج أناليتيكا، ومقرها لندن، تقدير فيس بوك لعدد المستخدمين المتضررين.