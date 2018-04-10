خبراء يدربون مارك زوكربيرج قبل الشهادة أمام الكونجرس

من المتوقع أن يدلى "مارك زوكربيرج" بشهادته أمام الساسة الأمريكيين يوم الثلاثاء لشرح تفاصيل فضيحة تسريب بيانات المستخدمين لشركة "كامبريدج أناليتيكا"، واستعداد لهذا الأمر، ذكر تقرير من موقع "بيزنس إنسايدر" البريطانى، أن فريقًا من الخبراء قام بإعداد مجموعة من الأسئلة التى من المحتمل أن يطرحها السياسيين على المدير التنفيذى لفيس بوك، وكيف يمكن الإجابة عليها بأفضل شكل ممكن، بالإضافة إلى تدريبه على التعامل مع المقاطعات.

وقالت بعض المصادر إن فيس بوك قام بتوظيف مستشارين خارجيين من بينهم فريق من شركة "ويلمر هايل" للمحاماة بقيادة "ريجينالد ج. براون" المستشار السابق لجورج بوش، ووفقًا لملفه الشخصى فإن براون يتمتع بخبرة كبيرة فى تدريب العملاء الذين يواجهون مسائل تنظيمية معقدة.

ويعمل كل من المستشارين الخارجيين وفريق العلاقات الداخلية مع "زوكربيرج" بشكل مكثف، نظرًا لأنه غير معتاد على التحدث بشكل علنى، ويحيل تلك المهام إلى مساعديه.

وفقا للتقرير، وجه الفريق الداخلى "زوكربيرج" للإجابة على الأسئلة مباشرة وعدم الوقوف فى موقف المدافع.

جدير بالذكر أن "زوكربيرج" سيمثل أمام لجنة التجارة والهيئة القضائية بمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء، ولجنة الطاقة والتجارة فى مجلس النواب يوم الأربعاء، وتلك الجلسات ستكون فرصة مهمة لإلقاء الضوء على قضايا خصوصية بيانات المستهلك الحرجة ومساعدة جميع الأمريكيين على فهم ما يحدث لمعلوماتهم الشخصية عبر الإنترنت بشكل أفضل.

ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز من المرجح أن يسأل الديمقراطيون فى اللجنة عن فضيحة الخصوصية وكيف تخطط فيس بوك لمنع التدخل فى الانتخابات فى المستقبل.