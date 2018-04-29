تويوتا تكشف سبب عدم دعم أندرويد أوتو في سياراتها

أعلنت تويوتا مؤخراً دعم أبل كاربلاي في أفالون 2019 وأكدت نيّتها تقديم الخدمة في مزيد من سياراتها مستقبلاً، ومنذ ذلك الوقت تسائل الكثيرون حول أندرويد أوتو .. إلا أن الشركة خرجت اليوم في تصريحات محبطة تقول بأن ذلك لن يحدث بأي وقت قريب.
يأتي هذا حسب مارك ديجونغ مدير برنامج أفالون، والذي قال بأن صانعة السيارات اليابانية لا تدعم أندرويد أوتو لمخاوف أمنية ورغبة في حماية خصوصية المستخدمين.
يعود قلق تويوتا إلى منتصف 2015، عندما كانت صانعات السيارات قلقة حول منح التحكم الكامل لنظام المعلومات الترفيهي إلى شركات خارجية، وفي ذلك الوقت خرج تقرير أقلق الجميع، حيث كشفت مجلة موتور تريند بأن جوجل تجمع بيانات إضافية عن السيارات للتجسس على المستخدمين مثل السرعة ومراقبة الدواسات ودرجة حرارة الزيت وسائل التبريد ودورات المحرك .. وبالمقابل فإن أبل على العكس تماما لا تجمع بيانات سوى عمّا إذا كانت السيارة تتحرك أثناء استخدام كاربلاي أم لا.
غوغل وقتها رفضت هذه الإدعاءات “جزئيا”، حيث صرحت بأنها لا تجمع البيانات المتضمنة مراقبة الدواسات ودرجة حرارة الزيت وسائل التبريد، وأن العملاء يختارون المعلومات التي يريدون مشاركتها مع أندرويد أوتو والتي تحسّن التجربة وتوفر للسائق بيانات أكثر دقة مثل الملاحة عبر GPS السيارة؛ أي أنها لم ترفض إدعاءات جمعها بيانات عن دورات المحرك وسرعة السيارة.
بالأخير، تويوتا ولكزس تفادتا إضافة الخدمة منذ ذلك الوقت، ومع استمرار القلق حول الخصوصية، لن يكون هنالك أندرويد أوتو في موديلاتهما بأي وقت قريب.
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حضرت النجمة هايلي بالدوين، العرض الأول للفيلم الوثائقي "The American Meme" وذلك ضمن فاعليات مهرجان تريبكيا السينمائي في مدينة نيويورك، يوم الجمعة، حيث ظهرت عارضة الأزياء البالغة من العمر 20 عامًا، بإطلالة خاطفة للأنظار على السجادة الحمراء في استوديوهات الربيع، حيث يعرض الفيلم لأول مرة في المهرجان السينمائي. وارتدت بالدوين، فستانًا جريئًا باللون القرمزي، بدون أكمام، وذو فتحة من الخلف بالإضافة إلى أشرطة متدلية مع زوج من الصنادل من ذات اللون، وأضافت النجمة الشهيرة ابنة الممثل ستيفن بالدوين، مزيدًا من البريق إلى إطلالتها من خلال ارتداء زوج من الأقراط المتلألئة، مع المكياج الناعم من أحمر الشفاة البني والكحل والمسكارا. وفي أثناء وجودها على السجادة الحمراء، انضمت هيلي جنبًا إلى جنب مع شريكتها في الفيلم وزميلتها باريس هيلتون، حيث ظهرت باريس، بفستان فضي طويل بأكمام طويلة مكشوف من الظهر، مع تسريحة شعر
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