باحثون بجامعة طوكيو يطورون إنسانًا آليًا قادرًا على الوصول إلى عمق 2000 متر تحت الماء

طور باحثون بجامعة طوكيو إنسانًا آليًا قادرًا على الغوص لعمق ألفي متر تحت الماء، للمساعدة في اكتشاف وتصوير أسرار الحياة البحرية وإرسال البيانات والصور إلى أجهزة الاستقبال الخاصة بالفرق البحثية.

وأفادت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أن الروبوت قادر على أخذ عينات من المياه العميقة باستخدام "فتحات شفط" شبيهة بالموجودة في المكانس الكهربائية، ويأمل العلماء أن تجعل هذه التكنولوجيا الأبحاث البحرية أقل كلفة مما هي عليه.