باحثون بجامعة طوكيو يطورون إنسانًا آليًا قادرًا على الوصول إلى عمق 2000 متر تحت الماء

طور باحثون بجامعة طوكيو إنسانًا آليًا قادرًا على الغوص لعمق ألفي متر تحت الماء، للمساعدة في اكتشاف وتصوير أسرار الحياة البحرية وإرسال البيانات والصور إلى أجهزة الاستقبال الخاصة بالفرق البحثية.
وأفادت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أن الروبوت قادر على أخذ عينات من المياه العميقة باستخدام "فتحات شفط" شبيهة بالموجودة في المكانس الكهربائية، ويأمل العلماء أن تجعل هذه التكنولوجيا الأبحاث البحرية أقل كلفة مما هي عليه.
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ظهرت الممثلة الهندية بريانكا شوبرا، بإطلالة أنيقة ومميزة عندما خرجت في شوارع لندن، وسط شائعات بأن الممثلة وصلت إلى العاصمة البريطانية لتعد فستانها قبل حفلة الزفاف الملكية للأمير هاري والممثلة الأميركية ميغان ماركل. وكانت الفنانة البالغة من العمر 35 عاما، تخفي عن الإعلام ما إذا ستكون واحدة من وصيفات الشرف للعروس، لكن رحلتها القصيرة إلى بريطانيا أثارت التكهنات بأنها ستساعد صديقتها في السير في ممر الزفاف. وظهرت بريانكا تخرج من فندق "Bulgari" الفاخر ، جاذبة للأنظار حولها حيث ارتدت بدلة زهرية شاحبة اللون وبلوزة بيضاء، وانتعلت زوجًا من الأحذية النيوود، وأخفت عيونها بالنظارات الشمسية البرتقالية ذات التصميم العصري. وأكملت شوبرا اطلالتها بالمكياج الناعم، الذي أبرز ملامحها الجميلة من خلال ظلال العيون الدخانية وأحمر الخدود الذي يكتسح الوجه، ولمسة من أحمر الشفاه الأحمر، وتركت شعرها منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. ويأتي ذلك
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