علماء يبتكرون برنامج ذكاء اصطناعى ينشىء نماذج 3d للأشخاص خلال ثوان

تمكن برنامج ذكاء اصطناعى من إنشاء نموذج ثلاثى الأبعاد لشخص ما فى ثوانٍ قليلة بعد تصوير مواصفاته، إذ يستخدم الذكاء الاصطناعى عادة بألعاب الفيديو والواقع الافتراضى لإنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد للأشخاص والأشياء، ولكنه يتطلب معدات خاصة عند التصوير من أجل تحويل فيديو خاص بشخص ما إلى شكل ثلاثى الأبعاد، لكن استطاع برنامج فيديو جديد الحصول على اللقطات وتحويلها إلى نموذج ثلاثى الأبعاد فى ثوانٍ من زاوية واحدة فقط.
ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، أظهر مقطع فيديو مدته دقيقة ونصف، كيف يمكن للخوارزمية تحويل صور الرجال والنساء إلى شخصية ثلاثية الأبعاد، إذ يحدث الأمر عبر ثلاث مراحل حيث يقوم البرنامج أولاً بتحليل مقطع فيديو للشخص الذى يتحرك لالتقاط جميع الجوانب، لتحديد شكل الجسم وتقريبًا أماكن المفاصل فى المرحلة الأولى.
ثم خلال المرحلة الثانية، يضع النظام شخصية الواقع الافتراضى فى شكل حرف T ليعكس وضع الإنسان أمام الكاميرا، وهذا يسمح لها بإنشاء نموذج أكثر دقة، وفى المرحلة الثالثة والأخيرة، يتلقى النموذج ثلاثى الأبعاد لونًا وقوامًا يعكسان شعر الشخص وملابسه وجلده.
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حضرت النجمة العالمية كيت هدسون أمس الأحد، حفل زفاف النجمة جوينيث بالترو حبيبة براد بيت الأولى في لوس انجلوس، وظهرت هدسون ببطن بارزة نتيجة الحمل، وهذا أول ظهور لها برفقة حبيبها ووالد طفلها المقبل، بعد إعلانها عن خبر حملها الثالث، وبدت هدسون متألقة للغاية من خلال فستان من لون الخردل بتوقيع دار أزياء ""Roberto Cavalli. كيت هدسون لم تعد قادرة على إخفاء نبأ حملها الجديد وأعلنت هدسون عن حملها الثالث من صديقها داني فوجيكاوا مؤخرا، وشاركت متابعيها ومحبيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بنشر فيديو لها برفقة حبيبها، أعلنا من خلاله عن حملها فى طفلها الثالث، موضحة أنها لم تعد قادرة على إخفاء نبأ حملها الجديد، مما أثارت جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعى. وحضرت كيت مؤخرا حفل "Harry Winston jeweler"، وظهرت النجمة الأميركية بفستان أسود أوضح ملامح حملها الثالث، حيث
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