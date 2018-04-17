علماء يبتكرون برنامج ذكاء اصطناعى ينشىء نماذج 3d للأشخاص خلال ثوان

تمكن برنامج ذكاء اصطناعى من إنشاء نموذج ثلاثى الأبعاد لشخص ما فى ثوانٍ قليلة بعد تصوير مواصفاته، إذ يستخدم الذكاء الاصطناعى عادة بألعاب الفيديو والواقع الافتراضى لإنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد للأشخاص والأشياء، ولكنه يتطلب معدات خاصة عند التصوير من أجل تحويل فيديو خاص بشخص ما إلى شكل ثلاثى الأبعاد، لكن استطاع برنامج فيديو جديد الحصول على اللقطات وتحويلها إلى نموذج ثلاثى الأبعاد فى ثوانٍ من زاوية واحدة فقط.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، أظهر مقطع فيديو مدته دقيقة ونصف، كيف يمكن للخوارزمية تحويل صور الرجال والنساء إلى شخصية ثلاثية الأبعاد، إذ يحدث الأمر عبر ثلاث مراحل حيث يقوم البرنامج أولاً بتحليل مقطع فيديو للشخص الذى يتحرك لالتقاط جميع الجوانب، لتحديد شكل الجسم وتقريبًا أماكن المفاصل فى المرحلة الأولى.

ثم خلال المرحلة الثانية، يضع النظام شخصية الواقع الافتراضى فى شكل حرف T ليعكس وضع الإنسان أمام الكاميرا، وهذا يسمح لها بإنشاء نموذج أكثر دقة، وفى المرحلة الثالثة والأخيرة، يتلقى النموذج ثلاثى الأبعاد لونًا وقوامًا يعكسان شعر الشخص وملابسه وجلده.