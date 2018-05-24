واتس آب يتيح لمستخدمى أيفون تحميل بيانات حسابهم

طرح تطبيق واتس آب المملوك لفيس بوك ميزة جديدة لمستخدمى iOS، حيث يمكن لهم الآن طلب تقرير عن معلومات وإعدادات الحساب الخاصة بهم، ويحمل التحديث الجديد إصدار التطبيق رقم 2.18.60 وهو متوفر بالفعل على متجر أبل "آب ستور".
ووفقا لما نشره موقع gadgetsnow الهندى، فيمكن للمستخدمين الوصول إلى هذه الميزة الجديدة والاستفادة منها، من خلال فتح تطبيق واتس آب، ثم الانتقال إلى الإعدادات، ومنها يختار المستخدم "طلب تقرير عن معلومات الحساب"، وبمجرد الضغط على طلب الحصول على تقرير، سيكون متاحًا للتنزيل خلال 3 أيام وسيكون متاحًا للوصول إليه لعدة أسابيع بمجرد توفره للمستخدم.
وكشفت واتس آب أن الطلب سيتم إلغاؤه إذا حاول المستخدم إجراء أي تغييرات على حسابه مثل تغيير رقم الهاتف أو حذف حسابه على واتس آب، وإلى جانب هذا، طرحت واتس آب أيضًا ميزة أخرى، والتى ستعلم المستخدمين عندما لا يمكن إضافة نشاط تجارى إلى مجموعة، وهو متاح على النسخة التجريبية من نظام التشغيل أندرويد.
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