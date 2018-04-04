غوغل يبدأ في تشغيل الموسيقى على سماعة البلوتوث

يُمكن الآن لمجموعة سماعات "غوغل" الرئيسية الاتصال بأي سماعة بلوتوث في منزلك، وتعني هذه الإضافة أن مستخدمي "Google Home" يمكنهم تحويل أي مكبر صوت إلى نظام صوتي يتم التحكم فيه عن طريق الصوت، على الرغم من أنه يجب عليهم تحريك جميع الأوامر من خلال مساعد "Home Mini".

وجدير بالذكر أن إمكانية قيام المساعدات المنزلية الذكية من غوغل بتشغيل الملفات الصوتية على أجهزة أخرى سيكون أمر رائع للغاية بالنسبة لمن يملكون المساعد المنزلي الذكي والمزود بسماعات مدمجة، فهو ذو سعر موفر وخصائص مميزة كمساعد منزلي ذكي، ولكن الصوت الخاص بالجهاز يفتقر إلى الجاذبية والعمق خاصة في حالة تشغيل الملفات الصوتية والمموسيقى، والآن أصبح بالإمكان تلافي هذا العيب إذا ما قام المستخدم بتشغيل الملفات الصوتية في الجهاز على مكبرات الصوت على مساعد منزلي ذكي آخر مثل Alexa المقدم من شركة أمازون.

وقالت غوغل "لقد حققنا هذه الميزة في الحياة بعد سماعنا عن مدى رغبتك في سماع الموسيقى من خلال Google Home Mini"، ويمكن الآن لأي من أجهزة Google Home الاتصال بمكبرات صوت أخرى تعمل بتقنية البلوتوث حتى يمكنك التحكم في تجربة الترفيه باستخدام صوتك".

ويعمل التحديث الجديد مع جميع مكبرات الصوت الثلاثة الخاصة بـ Google AI: Home و Home Mini و Home Max، وعلى الرغم من إمكانية التحكم في مكبرات الصوت الأخرى سابقا باستخدام Google Home، يتطلب بث قناة منفصلة لجهاز Chromecast Audio تبلغ قيمته 30 دولارا، ويجب توصيل جهاز العرض بالسماعة التي تريد التحكم فيها لتوجيهها عبر Google Home، بعد التحديث الجديد، يمكنك الآن توصيل جهازك المنزلي بالسماعات التي تدعم تقنية بلوتوث من خلال تطبيق Google Home.

وبمجرد الاتصال، سيطلب من الجهاز الرئيسي وضع قائمة بأحد الأغاني تلقائيا من خلال مكبر الصوت الذي تختاره، ويمكنك أيضا تجميع عدة مكبرات صوت بلوتوث معا للحصول على صوت متعدد في الغرف، وكل ما عليك القيام به في هذه الحالة إضافة سماعات البلوتوث كسماعات رئيسية تعمل تلقائيا مع الجهاو وسيستمر جهازك المنزلي في الاستماع إلى أوامرك الصوتية، ولكن كل صوت يخرج من الجهاز سيكون من خلال سماعات البلوتوث.

ولإقران مكبر صوت بلوتوث بجهاز منزلك، انتقل إلى قسم الإعدادات في تطبيق Home، وبمجرد الوصول إلى هناك، قم بتعيين مكبر الصوت كمتحدث "افتراضي"، وسيقوم الآن بتشغيل الموسيقى تلقائيا من خلاله طالما أنك تستخدم بلوتوث .

وحذرت الشركة "ستظل بحاجة إلى التحدث إلى جهاز Google Home، وليس مكبرات الصوت المتصلة بالبلوتوث، للاستعلامات مثل طرح الأسئلة، والحصول على تحديثات الطقس، واستخدام أوامر المنزل الذكي".

ويعد التحديث هو أحدث خطوة في معركة السيطرة، على سوق السماعات الذكية التي تسيطر عليها صوت، وأعلنت غوغل في الشهر الماضي أن برنامجها المساعد الرقمي سيكون متاحا بأكثر من 30 لغة بحلول نهاية عام 2018 حيث صعدت جهود الذكاء الاصطناعي ضد Alexa و Alex Siri وآخرين.