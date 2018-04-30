belkin تطلق منصة شحن لاسلكية لهواتف ايفون 8 و8بلس وx

كشفت شركة "بلكين" المتخصصة فى إكسسوارات الهواتف المحمولة فى الولايات المتحدة عن لوحة شحن لاسلكية جديدة، لأجهزة iPhone 8 وiPhone 8 Plus وiPhone X والتى تضم أحدث تقنياتها للشحن اللاسلكى.
ووفقا لما نشره موقع TOI الهندى، فقال ستيف مالونى ، نائب مدير الشركة :" توفر لوحة الشحن الجديدة أفضل حلول الشحن اللاسلكى السريع للمستخدمين، الذين يفضلون هذا النوع من الشحن"، مضيفا أنه يمكن للجهاز شحن مستويات تصل إلى 7.5 واط للأجهزة المتوافقة مع، وكانت الشركة قد أجرت فى وقت سابق دراسة حول مستخدمى الأجهزة التى تمتلك ميزة الشحن اللاسلكى، وذلك لفهم سلوك الشحن اللاسلكى لدى المستخدمين وتفضيلاتهم خلال استخدام هذه المنتجات.
وكانت شركة أبل قد طرحت هواتفها الثلاثة بميزة الشحن اللاسلكى، كما كشفت أبل عن شاحنها اللاسلكى AirPower، والذى يمكنه شحن ما يصل إلى 3 أجهزة مختلفة فى وقت واحد، حيث يمكن على سبيل المثال شحن هاتف ايفون وساعة ذكية وسماعات AirPods عبر علبة خاصة بهما تدعم الشحن اللاسلكى.
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حضرت النجمة هايلي بالدوين، العرض الأول للفيلم الوثائقي "The American Meme" وذلك ضمن فاعليات مهرجان تريبكيا السينمائي في مدينة نيويورك، يوم الجمعة، حيث ظهرت عارضة الأزياء البالغة من العمر 20 عامًا، بإطلالة خاطفة للأنظار على السجادة الحمراء في استوديوهات الربيع، حيث يعرض الفيلم لأول مرة في المهرجان السينمائي. وارتدت بالدوين، فستانًا جريئًا باللون القرمزي، بدون أكمام، وذو فتحة من الخلف بالإضافة إلى أشرطة متدلية مع زوج من الصنادل من ذات اللون، وأضافت النجمة الشهيرة ابنة الممثل ستيفن بالدوين، مزيدًا من البريق إلى إطلالتها من خلال ارتداء زوج من الأقراط المتلألئة، مع المكياج الناعم من أحمر الشفاة البني والكحل والمسكارا. وفي أثناء وجودها على السجادة الحمراء، انضمت هيلي جنبًا إلى جنب مع شريكتها في الفيلم وزميلتها باريس هيلتون، حيث ظهرت باريس، بفستان فضي طويل بأكمام طويلة مكشوف من الظهر، مع تسريحة شعر
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