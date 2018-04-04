لاب توب جديد لعشاق الألعاب من xiaomi الصينية

أعلنت شركة Xiaomi الصينية عن إطلاق جهاز لاب توب جديد لعشاق الألعاب يبلغ سعره 1430 دولاراً أمريكياً.

وأوضحت الشركة أن الجهاز Mi Gaming الجديد يأتي بشاشة قياس 6ر15 بوصة تعمل بتقنية الدقة الفائقة الكاملة Full HD مع بطاقة الرسوميات Geforce GTX 1050 Ti (ذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت) أو بطاقة الرسوميات GTX 1060 (ذاكرة وصول عشوائي 6 جيغابايت).

وتتضمن باقة التجهيزات التقنية معالج إنتل رباعي النوى Core i5-7300HQ أو Core i7-7700HQ، وتبلغ سعة ذاكرة الوصول العشوائي 8 أو 16 جيغابايت، بالإضافة إلى قيام الشركة الصينية بتركيب أقراص الحالة الساكنة SSD بسعة 128 أو 256 جيغابايت، بالإضافة إلى قرص صلب تقليدي بسعة واحد تيرابايت في جميع الموديلات.

وتشتمل أجهزة اللاب توب Mi Gaming على أربعة منافذ USB-3.0 ومنفذ USB-C ومنفذ HDMI-2.0، مع منفذ Gigabit-LAN وقارئ بطاقات الذاكرة SD وكاميرا ويب 720 بيكسل، وتروج الشركة الصينية لجهاز اللاب توب الجديد من خلال بطارية بسعة 55 وات ساعة، ويعتمد نظام التبريد على اثنين من المراوح وخمسة أنابيب حرارية لتصريف الحرارة إلى الخارج