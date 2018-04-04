لاب توب جديد لعشاق الألعاب من xiaomi الصينية

أعلنت شركة Xiaomi الصينية عن إطلاق جهاز لاب توب جديد لعشاق الألعاب يبلغ سعره 1430 دولاراً أمريكياً.
وأوضحت الشركة أن الجهاز Mi Gaming الجديد يأتي بشاشة قياس 6ر15 بوصة تعمل بتقنية الدقة الفائقة الكاملة Full HD مع بطاقة الرسوميات Geforce GTX 1050 Ti (ذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت) أو بطاقة الرسوميات GTX 1060 (ذاكرة وصول عشوائي 6 جيغابايت).
وتتضمن باقة التجهيزات التقنية معالج إنتل رباعي النوى Core i5-7300HQ أو Core i7-7700HQ، وتبلغ سعة ذاكرة الوصول العشوائي 8 أو 16 جيغابايت، بالإضافة إلى قيام الشركة الصينية بتركيب أقراص الحالة الساكنة SSD بسعة 128 أو 256 جيغابايت، بالإضافة إلى قرص صلب تقليدي بسعة واحد تيرابايت في جميع الموديلات.
وتشتمل أجهزة اللاب توب Mi Gaming على أربعة منافذ USB-3.0 ومنفذ USB-C ومنفذ HDMI-2.0، مع منفذ Gigabit-LAN وقارئ بطاقات الذاكرة SD وكاميرا ويب 720 بيكسل، وتروج الشركة الصينية لجهاز اللاب توب الجديد من خلال بطارية بسعة 55 وات ساعة، ويعتمد نظام التبريد على اثنين من المراوح وخمسة أنابيب حرارية لتصريف الحرارة إلى الخارج
GMT 02:31 2018 الأربعاء ,04 إبريل / نيسانغوغل يبدأ في تشغيل الموسيقى على سماعة البلوتوث
GMT 02:29 2018 الأربعاء ,04 إبريل / نيسانVera روبوت فائق الذكاء يمكنه انتقاء الموظفين المحتملين في الشركات
GMT 02:27 2018 الأربعاء ,04 إبريل / نيسانمدير الموسيقى في BBC يعترف أن الإذاعة لابد من تطويرها
GMT 02:24 2018 الأربعاء ,04 إبريل / نيسانمميزات الجهاز اللوحي الجديد من آيسر
GMT 14:17 2018 الأحد ,01 إبريل / نيسان"سبيس إكس" أطلقت صاروخا سبب فجوة عملاقة فى الغلاف الجوى للأرض
يبدو أن النجمة العالمية سيلينا غوميز، بعد انفصالها مؤخرًا عن حبيبها المغني الشهير جاستن بيبر، تستمتع بالطقس الربيعي، حيث رصدتها عدسات المصوريين أثناء توجهها إلى خدمات الكنيسة لعيد الفصح في لوس أنجلوس، حيث جذبت البالغة من العمر 25 عامًا، الأنظار بإطلالتها الأنيقة، مرتدية فستانًا باللون اللبني مطبوعًا بالأزهار الحمراء والبرتقالية مقترنًا بزوج من الأحذية الرياضية البيضاء، وتوقفت عند متجر بقالة "ترايدر جو" لشراء بعض الإمدادات. ويتميز فستان سيلينا ذو الخصر المنخفض بأكمام جذابة مع خط رقبة جرئ يكشف عن مفاتنها، وأضافت سترة من اللون البيج كبيرة الحجم طويلة تصل إلى الركبة، وحملت هاتفًا محمولًا في يديها، مع حقيبة من الجلد البني معلقة على كتفها، وكان شعرها القصير البني مربوطًا على شكل ذيل حصان منخفض، وأكملت إطلالتها بأقراط ذهبية صغيرة. ويذكر أن "جوميز" تستمتع حاليا بوقتها، وذلك بعد اتفاقها مع حبيبها نجم
أرسل تعليقك