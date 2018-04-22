أطلقت شركة "غوغل" خدمة المراسلة المجانية عبر الرسائل النصية لتدخل حلبة المنافسة مع تطبيق "واتس آب" .
وذكرت قناة (سكاي نيوز) الاخبارية أن الخدمة ستتاح مجانا على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام "اندرويد" المملوك لشركة غوغل والذي يعمل على غالبية الهواتف الذكية ما عدا أبل .
وتتشابه الخدمة مع "واتس آب" في أنها تخبر المرسل عندما يقرأ المستلم الرسالة، كما تظهر إن كان مستلم الرسالة يكتب في الوقت الحالي للرد على ما ورده.
واشتركت في خدمة "الدردشة" الجديدة لغوغل أكثر من 50 شركة اتصالات في جميع أنحاء العالم، حيث لا تزال الخدمة في مراحلها التجريبية الأولى، إذ لم تعلن غوغل عن موعد طرح هذا التطبيق في الأسواق على نطاق أوسع.
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