قلم إدخال جديد لحواسيب«آي باد» من شركة أبل

مع إطلاق الحواسيب اللوحية «آي باد» الجديدة من شركة «أبل»، ظهرت بعض الاكسسوارات المفيدة من شركة «لوجيتيك»، ومنها قلم الإدخال «لوجيتيك» Crayon بسعر 49 دولاراً.
وأوضحت «لوجيتيك» أن قلمها Crayon الجديد يوفر العديد من المزايا للكثير من المستخدمين، حيث إنه يعتمد على تقنية «أبل» Pencil نفسها، ويتيح إمكانية رسم الخطوط الرفيعة والسميكة من خلال ثني سن القلم. وأضافت أنه على الرغم من أن قلم «لوجيتيك»، الذي يعمل مع الحواسيب اللوحية «آي باد» موديل 2018 فقط، حساس للإمالة، إلا أنه غير حساس للضغط، مشيرة إلى أن فترة تشغيل البطارية في القلم تمتد إلى نحو ثماني ساعات.
وبيّنت الشركة أن القلم الجديد يتمتع بمزايا أخرى مفيدة، إذ يختفي منفذ الشحن Lightning تحت غطاء الطرف العلوي، كما يمتاز بتحمل السقوط من ارتفاع 1.2 متر، فضلاً عن إمكانية وضعه في الغلاف Rugged Combo Case 2 الجديد لـ«آي باد».
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ظهرت المغنية الشهيرة مايلي سايرس، بإطلالة مثيرة وأنيقة في حفل المؤسسة الخيرية My Friend's Place التي تدعم المشردين من الشباب في جميع أنحاء العالم، مساء السبت، في هوليوود بولاديوم في لوس أنجلوس، للاحتفال بالزكرى الـ30 على تأسيسها، حيث جذبت أنظار الحضور إلى إطلالتها، مرتدية بدلة مستوحاه من ثياب القراصنة مع بلوزة كشفت عن جزء من خصرها والتي أضافت إليها سترة مزينة بأربعة أزرار، واختارت اللونين الأبيض والأسود. وأكملت سايرس إطلالتها بزوج من الأحذية السوداء ذات كعب عال، ورفعت شعرها الأشقر في ذيل حصان، وأمسكت في يدها حقيبة سوداء لامعة مع القليل من الماكياج. وتم تكريم مايلي سايرس خلال الحفل الذي قدمه نجم الكوميديا الشهير جاك بلاك. ويذكر أن المؤسسة الخيرية My Friend's Place تعمل على مساعدة الشباب المشرد وغيرهم من فئات المجتمع الضعيفة .
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