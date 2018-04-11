إنتل تنصح بحذف تطبيق remote keyboard

حذرت شركة إنتل من ثغرات أمنية خطيرة في تطبيق Remote Keyboard الخاص بالتحكم عن بُعد في لوحات مفاتيح ووحدات الفأرة للحواسيب المكتبية، وطالبت ضرورة حذف التطبيق من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.
وأضافت شركة إنتل أن القراصنة قد يتمكنون من التلاعب بمدخلات لوحة المفاتيح أو تسريب شيفرات ضارة إلى الحواسيب، لاختراقها والتجسس على المعلومات والبيانات الهامة.
وأزالت الشركة الأمريكية بالفعل التطبيق من متجر أبل وغوغل بلاي، وأكدت أنها لن تحدثه، وأنها ستوقفه تماماً
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ظهرت الممثلة الألمانية ديان كروغر، بإطلالة أنيقة ومذهلة، خلال حضورها حفلة عشاء "دولتشي آند غابانا ألتا مودا كوتور"، في دار الأوبرا متروبوليتان في نيويورك، وهو أضخم عروض العلامة الشهيرة للأزياء، والذي تمّ تقديمه على أنغام موسيقى حيّة وغناء للنجمة العالمية ليزا مينيللي. وقد تضمّنت مجموعة الدار الخاصة أزياء ربيع 2018 بحوالي 103 إطلالات نسائية ورجالية غلب عليها طابع الفانتازيا واللمسات المترفة التي زينت الخامات الفاخرة بأناقة لافتة. وكانت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا، من بين الوجوه الشهيرة التي حضرت الحفلة، وجذبت أنظار الحضور والمصورين لإطلالتها، حيث ارتدت كروغر بلوزة سوداء مزينة بطباعة أزهار باللون الفضي والذهبي تتميز بأكمام ضخمة منفصلة عن الكتف ونسقتها مع سروال كلاسيكي باللون الأسود وزوجا من الأحذية من نفس اللون. وأكملت النجمة الشقراء إطلالتها بمكياج ناعم من ظلال العيون البني والكحل ولمسة من أحمر الشفاه باللون
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