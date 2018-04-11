إنتل تنصح بحذف تطبيق remote keyboard

حذرت شركة إنتل من ثغرات أمنية خطيرة في تطبيق Remote Keyboard الخاص بالتحكم عن بُعد في لوحات مفاتيح ووحدات الفأرة للحواسيب المكتبية، وطالبت ضرورة حذف التطبيق من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

وأضافت شركة إنتل أن القراصنة قد يتمكنون من التلاعب بمدخلات لوحة المفاتيح أو تسريب شيفرات ضارة إلى الحواسيب، لاختراقها والتجسس على المعلومات والبيانات الهامة.

وأزالت الشركة الأمريكية بالفعل التطبيق من متجر أبل وغوغل بلاي، وأكدت أنها لن تحدثه، وأنها ستوقفه تماماً