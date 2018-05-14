هواوي تطلق أول هاتف ذكي بالعالم مزود بكاميرا خلفية ثلاثية العدسات في السوق المصري

أعلنت اليوم مجموعة هواوي لأعمال المستهلك، عن إطلاق أحدث هواتفها الذكية المنتظرة P20 Pro في سوق الهواتف الذكية المصري، والذي من المتوقع أن يكون أفضل الهواتف الذكية والأكثر تطوراً بالعالم حتى نهاية العام الجاري، ليس فقط لكونه أول هاتف ذكي يأتي مزوداً بكاميرا خلفية ثلاثية العدسات تحتوي علي أكبر عدد من الميجابيكسل وتزويده بأقوى معالجات الذكاء الاصطناعي وهو Kirin 970، بل بتحقيقه رقم قياسي جديد بنسبة مبيعاته في أسواق أوروبا الغربية بعد إطلاق الهاتف في الأسواق العالمية بشهر واحد فقط، وهذا بالإضافة الي تحقيق أعلي النتائج في اختبارات منصة DxOMark.com، الموقع الالكتروني المتخصص في اختبار كاميرات الهواتف الذكية. حيث بلغت النتائج مجموع مميز بقدر 109 درجات- 114 نقطة لجودة الصور، و98 نقطة لجودة مقاطع الفيديو، وأخيراً حصوله على جائزة” أفضل تصوير فوتوغرافي عبر هاتف ذكي” من قبل الجمعية العامة لجوائز الصور التقنية الصحافية (TIPA).

ومن جانبه صرح "كيث لي"، المدير التنفيذي لمجموعة هواوي لأعمال المستهلك، قائلاً "نحن نقدم تجربة رائدة ومتطورة من التصوير الفوتوغرافي في هاتف هواوي P20 Pro، الذي يرسى معايير ومفاهيم جديدة ومبتكرة للتصوير الفوتوغرافي بواسطة الهواتف الذكية. وذلك لأنه يوفر أكثر النتائج وضوحاً حتى إذا كان المستخدمين من هواة أو محترفي التصوير، فالمستخدم لا يحتاج إلا إلى الانتقاء واختيار ما يرغب بتصويره، وباقي العملية ستكون جاهزة تماما بفضل التقنيات الأحدث عالميا التي يدعمها الهاتف."

وبطرح هاتف هواوي P20 Pro، تعلن الشركة عن إطلاق عصر جديد من عالم التصوير باستخدام الهاتف الذكي المدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي، حيث تعمل الكاميرا المدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي ( (AL Master على توفير تجربة رائدة ومتطورة للغاية من التصوير الفوتوغرافي، بواسطة انتاج صور فوتوغرافية بجودة احترافية وبسهولة كبيرة.

يعتبر هاتف هواوي P20 Pro أول هاتف ذكي في الأسواق العالمية حالياً يأتي مزوّداً بكاميرا خلفية ثلاثية العدسات، حيث تحتوي على مستشعر بدقة 40 ميجابكسل مع فتحة عدسة قياس (f/1.8)، ومستشعر ألوان أحادي بدقة 20 ميجابكسل مع فتحة عدسة قياس (f/ 1.6) لتعزيز مستوى العمق وإثراء بنية الأشكال، فضلاً عن مستشعر قياسي للصور بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة قياس (f/2.4). ويعتمد المستشعر الأخير على تكنولوجيا التثبيت البصري للصور OIS، فيما يحتوي المستشعران الآخران على خاصية تثبيت الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي AIS.

ويتمتع الهاتف بشاشة ذات حواف رفيعة جدًا من نوع FullView Display تبلغ قياسها 6,1 بوصة، ويقدّم الهاتف مستويات أداء فائقة دون أي تأخر في الاستجابة، وذلك بسبب اعتماده على ذاكرة عشوائية تبلغ 6 غيغابايت مع تقديم 128 غيغابايت من السعة التخزينية المدمجة، حيث يعتمد الهاتف على معالج Kirin 970 ثماني النواة، ووحدة معالجة عصبية NPU مخصصة، وواجهة المستخدم EMUI 8.1 من هواوي، والتي تعمل بتوافق تام مع نظام التشغيل أندرويد أوريو 8.1، لتوفير تجربة استخدام سلسة وسريعة.

وحرصت هواوي هذه المرة على تزويد هاتفها P20 pro ببطارية ذكية بسعة 4000 ملي أمبير في الساعة تكفي للاستخدام العادي لمدة يومين، بالاضافة الي دعم الهاتف لتقنية الشحن فائق السرعة Super Charge.

والجدير بالذكر، أن هاتف هواوي P20 Pro يعد الخيار الأول والمثالي للمستخدمين ممن يبحثون عن أفضل كاميرا للهواتف الذكية في السوق؛ ليس فقط لأن الهاتف يغنيهم عن استخدام كاميرا تصوير احترافية، بل تفوق على مثل هذه الكاميرات في بعض من المزايا والخصائص التصويرية.