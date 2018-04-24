غوغل يقضي على تكنولوجيات عملاق محركات البحث خلال 2018

خلال الأشهر القليلة الماضية، أغلقت عملاق محركات البحث "جوجل" العديد من منتجاتها ومشاريعها، ففى الوقت الذى نجحت فيه العديد من خدماتها للمنافسة والتفوق في سوق التكنولوجيا، نجد أن البعض الآخر لم يتمكن من النجاة وتحقيق النتائج المرجوة منه التى كانت تسعى إليها شركة جوجل، وفيما يلى نلقى نظرة على أبرز الخدمات التابعة لجوجل والتى قامت بإيقافها نهائية كما يلى:

- هاتفى جوجل بيكسل و بيكسل XL:

أطلقت شركة جوجل هاتفى Pixel وPixel XL الذكيين فى عام 2016، حيث كانا أول هاتفين من تصنيع جوجل، إلا أن الشركة قامت فى وقت سابق من هذا الأسبوع، بإزالة كل من الهواتف الذكية من متجرها عبر الإنترنت Google Store، وهو ما يعنى أن الشركة قد توقفت عن تصنيع هذين الهاتفين الذكيين وأنها لم تعد متاحة للشراء مباشرة من الشركة، فيما كشفت شركة الإحصاءات السوقية IDC، فقد باعت جوجل فقط 3.9 مليون هاتف Pixel فى عام 2017.

- إلغاء خدمة تقصير الروابط Google URL Shortener

وفى وقت سابق من هذا العام، أعلنت شركة جوجل أنها ستقتل قريبًا منتجًا آخر، لتكشف الشركة خلال الشهر الماضى عن إيقاف خدمة تقصير الروابط Google Shortener، إذ قالت جوجل فى مدونتها الرسمية: "إن URL Shortener كان أداة عظيمة نفخر بأننا من بناها، وبينما نتطلع إلى المستقبل، نحن متحمسون لإمكانيات الروابط الديناميكية فى Firebase، خاصة عندما يتعلق الأمر بالكشف الديناميكى عن النظام الأساسى والروابط التى تنجو من عملية تثبيت التطبيق." ستقوم الشركة الآن بالتركيز أكثر على روابط FireBase Dynamic Links، وهى روابط قصيرة وتعمل بسهولة مع الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المكتبية.

- منصة الواقع المعزز Google AR Tango

كما أغلقت شركة جوجل أول مشاريعها للواقع المعزز والذى يعرف بـ Tango حيث أغلقته الشركة رسميا فى 1 مارس من هذا العام، وحل مكانه مشروع ARC الأحدث للشركة، حيث قالت الشركة أنها ستعتمد على المنصة الجديدة لتوفير الكثير من المميزات للمستخدمين، حيث تعتمد الشركة حاليا على منصة ARCore.

- مشروع Google Spaces

وقامت شركة جوجل بوقف خدمة Google Spaces إذ قال الفريق الذى عمل على إطلاق Spacesأنهم اتخذوا قرارًا صعبًا بشأن تلك الخدمة المتخصصة فى المشاركة الجماعية، ولم تكشف الشركة عن السبب الرئيسى وراء قرار الإغلاق الأخير، خاصة أن جوجل ليست من الشركات التى تتسرع بشأن إنهاء خدمة بعينها.

تطبيقات Google Chrome apps

وفى ديسمبر 2017 أغلقت شركة جوجل تبويب app الموجود فى متجر Chrome Web لمنصة ويندوز وماك ولينكس من متصفح كروم، وهو ما يعنى أن المستخدمين لا يمكنهم تحميل تطبيقات Chrome apps من خلالها.

مشروع Titan drone project

خلال 2014 استحوذت جوجل على شركة Titan Aerospace المتخصصة فى صناعة الطائرات بدون طيار للعمل لتوفير إمكانية الوصول إلى شبكة الإنترنت فى المناطق النائية حول العالم، إلا أن جوجل قررت إغلاق هذا المشروع.