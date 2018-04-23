دراسة تربط بين ألعاب الفيديو العنيفة واستهلاك السعرات الحرارية

توصلت دراسة طبية حديثة إلى وجود علاقة وثيقة بين ممارسة ألعاب الفيديو العنيفة لساعات طويلة والمعززة للإجهاد وزيادة معدلات استهلاك السعرات الحرارية.
وقام الباحثون في كلية طب لندن بتجميع 72 رجلا ممن يعانون زيادة في الوزن أو السمنة تراوحت أعمارهم مابين 18 – 32 عاما، وتم إعطاؤهم جميعا فطيرة في وجبة الإفطار قبل الذهاب إلى أعمالهم، وعكف الباحثون على مقارنة مجموعة مراقبة ممن يتابعون المسلسلات التلفزيونية ومجموعتين يلعب أفراد المجموعة الأولى لعبة غير عنيفة ####(FIFA 2013)####، والمجموعة الثانية عكف أفرادها على لعب لعبة عنيفة ####(Call of Duty: Modern Warfare 3)####.
وبعد مرور ساعة ، تم إعطاء المتطوعين راحة لمدة 25 دقيقة مع إمكانية الوصول إلى الوجبات الخفيفة الحلوة أو المالحة ، بما فى ذلك الحلوى، والشيكولاته، والمكسرات والفاكهة والمشروبات الغازية السكرية والمياه، وقام الباحثون بقياس معدل ضربات القلب، وضغط الدم طوال التجربة، وطرحوا أسئلة مسحية على المشاركين فى الدراسة على فترات منتظمة.
وتوصل الباحثون، من خلال المتابعة، إلى أن الأفراد الذين انخرطوا في لعب ألعاب الفيديو العنيفة أظهروا ضغطا أكثر من أفراد المجموعة الذين شاهدوا المسلسلات التلفزيونية .. كما لوحظ إستهلاك أفراد المجموعة الأولى لسعرات حرارية مضاعفة عناصر غذائية محملة بالدهون المشبعة، على الرغم من عدم الإبلاغ عن زيادة فى شهيتهم، مقارنة بأفراد المجموعتين الذين لم يتناولوا المزيد من الطعام بشكل عام.
وخلص البحث إلى أن ممارسة ألعاب الفيديو بين الذكور ذوى الوزن الزائد أو البدناء، ارتبطت برد فعل حاد على الإجهاد مقارنة بمشاهدة المسلسلات التلفزيونية التى لا تحتوى على مشاهد عنف المرتبطة بمضاعفة الاستهلاك الغذائي الزائد في وقت لاحق.
وسلطت هذه النتائج الضوء على الحاجة إلى إجراء المزيد من الأبحاث للتركيز على التأثيرات الأيضية، بالإضافة إلى استهلاك الطاقة، فضلا عن الأنشطة التي تنطوي على الجلوس لساعات طويلة ومخاطرها فيما يتعلق بالبدانة.
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أظهرت النجمة العالمية، ميشيل موناغان، شغفها بالموضة خلال مهرجان "ثيرست غالا-Thirst Gala" السنوي في دورته التاسعة في فندق "بيفرلي هيلز" مساء السبت، وتألقت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا، بإطلالة أنيقة ومميزة على السجادة جذبت أنظار الحضور وعدسات المصورين، بألوانها الزهرية، حيث كانت ترتدي فستانًا طويلا باللون الأسود الشفاف المُغطى بالقماش الفضي البرّاق، ونسجت طبقات من التول الأسود بين تصاميم الفستان المعقدة المزينة بالفضي، مع قطع متقطعة في وسط الصدر. وأضافت موناغان إلى إطلالتها الرائعة، المزيد من الإثارة، حيث ارتدت زوجًا من الاحذية الفضية ذات كعب عالٍ التي تتميز بشريط رقيق ملفوف حول كاحلها، وأكملت إطلالتها بتصفيف شعرها لضفائر مجتمعة معا للوراء، ومكياجا ناعما من ظلال العيون الذهبي ولمسة من احمر الشفاة النيود.
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