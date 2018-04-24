عالمة أمريكية تؤكد أن الأندونيسيون يملكون جينا يؤثر على حجم الطحال مما يساعدهم على الغوص

اكتشفت العالمة الأمريكية ميليسا لاردو، في جامعة /أوتاج/ في مدينة سولت ليك، في ولاية /يوتاه/ الأمريكية، أن الإندونيسيين يمتلكون جينا يعرف باسم ####/ p E D 10A/#### يؤثر على حجم الطحال، وبالتالي يوفر عددا أعلى من كرات الدم الحمراء، مما يساعدهم على الغوص بصورة أفضل في أعماق البحار دون الحاجة إلى كميات كبيرة من الأكسجين.
وأوضحت العالمة الأمريكية، أن جماعات /باجو/ الإندونيسية، تقضي أكثر من 60% من يومهم في الغوص بحثا عن الأسماك وأنواع القشريات الأخرى التي تتغذى عليها هذه الأسماك، مشيرة إلى أن حجم الطحال لديهم أكبر بنسبة 50 % مقارنة بحجمه بين الشعوب الأخرى، خاصة الشعوب غير المعتادة على مزاولة نشاط الغطس.
وأشارت العالمة إلى ارتفاع معدل كرات الدم المزودة بالأوكسجين بنسبة تصل إلى 9% عند الغطس في حال الوصول إلى عمق 70 مترا، وهو ما يساعد الإندونيسيين في السباحة لأعماق كبيرة دون الشعور بالاختناق.
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ظهرت الممثلة الهندية بريانكا شوبرا، بإطلالة أنيقة ومميزة عندما خرجت في شوارع لندن، وسط شائعات بأن الممثلة وصلت إلى العاصمة البريطانية لتعد فستانها قبل حفلة الزفاف الملكية للأمير هاري والممثلة الأميركية ميغان ماركل. وكانت الفنانة البالغة من العمر 35 عاما، تخفي عن الإعلام ما إذا ستكون واحدة من وصيفات الشرف للعروس، لكن رحلتها القصيرة إلى بريطانيا أثارت التكهنات بأنها ستساعد صديقتها في السير في ممر الزفاف. وظهرت بريانكا تخرج من فندق "Bulgari" الفاخر ، جاذبة للأنظار حولها حيث ارتدت بدلة زهرية شاحبة اللون وبلوزة بيضاء، وانتعلت زوجًا من الأحذية النيوود، وأخفت عيونها بالنظارات الشمسية البرتقالية ذات التصميم العصري. وأكملت شوبرا اطلالتها بالمكياج الناعم، الذي أبرز ملامحها الجميلة من خلال ظلال العيون الدخانية وأحمر الخدود الذي يكتسح الوجه، ولمسة من أحمر الشفاه الأحمر، وتركت شعرها منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. ويأتي ذلك
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