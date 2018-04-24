عالمة أمريكية تؤكد أن الأندونيسيون يملكون جينا يؤثر على حجم الطحال مما يساعدهم على الغوص

اكتشفت العالمة الأمريكية ميليسا لاردو، في جامعة /أوتاج/ في مدينة سولت ليك، في ولاية /يوتاه/ الأمريكية، أن الإندونيسيين يمتلكون جينا يعرف باسم ####/ p E D 10A/#### يؤثر على حجم الطحال، وبالتالي يوفر عددا أعلى من كرات الدم الحمراء، مما يساعدهم على الغوص بصورة أفضل في أعماق البحار دون الحاجة إلى كميات كبيرة من الأكسجين.

وأوضحت العالمة الأمريكية، أن جماعات /باجو/ الإندونيسية، تقضي أكثر من 60% من يومهم في الغوص بحثا عن الأسماك وأنواع القشريات الأخرى التي تتغذى عليها هذه الأسماك، مشيرة إلى أن حجم الطحال لديهم أكبر بنسبة 50 % مقارنة بحجمه بين الشعوب الأخرى، خاصة الشعوب غير المعتادة على مزاولة نشاط الغطس.

وأشارت العالمة إلى ارتفاع معدل كرات الدم المزودة بالأوكسجين بنسبة تصل إلى 9% عند الغطس في حال الوصول إلى عمق 70 مترا، وهو ما يساعد الإندونيسيين في السباحة لأعماق كبيرة دون الشعور بالاختناق.