دراسة تؤكد كوباية الليمون الساقعة بتكافح السرطان وتقوى المناعة

"الليمون مش بس مرطب ومنعش"، هكذا تحدث عنه الأستاذ الدكتور محمد سيد مسعود، أستاذ التغذية ومدير مركز معلومات الأمن الغذائى، حيث قال "عصير الليمون من أفضل العصائر الطيبيعة والمشروبات التى يجب الإهتمام بها والإكثار من تناولها، فهو مشروب يحتوى على فيتامين سى الهام جدا للجسم والصحة".
وبتابع أستاذ التغذية حديثه موضحا أن الليمون من أفضل المشروبات التى يمكن أن تساعد على تحسين وظائف المخ، فقد وجد مؤخرا أنه من أفضل العصائر الطبيعية التى تساعد على هذا الأمر، كذلك احتوائه على فيتامين سى الهام يجعله فى مقدمة العصائر الطبيعية التى تساعد على الوقاية من نزلات البرد والأنفلونزا.
ويشير الدكتور محمد سيد مسعود أيضا إلى أهمية عصير الليمون فى تقوية الجهاز المناعى، فهو قادر بمكوناته الهامة على تعزيز دفاعات الجسم جيدا ضد الهجمات المرضية، كما يضيف استشارى التغذية أن هذا المشروب من أهم المشروبات التى اكتشف مؤخرا أنها تساعد فى مكافحة الخلايا السرطانية، فقد وجدت الأبحاث الهامة أن هذا المشروب يساعد بشكل كبير على إستهداف الخلايا السرطانية الضارة، ولا يستهدف نظيرتها السليمة، مما يجعله مشروباً مفيدا للجسم بشدة.
ولذا ينصح بضرورة الإهتمام بتناول عصير الليمون، فكوب من الليمون البارد يرطب وينعش الجسم، ويهدئ الأعصاب ويمد الجسم بالفيتامينات اللازمة لتعزيز الجهاز المناعى مما يقى الكثير من الأمراض.
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