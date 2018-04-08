دراسة تؤكد أن الأولاد أكثر معاناة مع مشاكل التنفس بسبب نقص كروموسوم أكس

ذكرت دراسة طبية حديثة، أن الأولاد يواجهون خطر الإصابة بمشاكل في التنفس - بما في ذلك الربو - في وقت لاحق من حياتهم، مقارنة بالبنات ، بسبب افتقادهم كروموسوم "إكس"؛ ما قد يساعد في تطوير أساليب تشخيصية وعلاجية ممكنة.
فقد قام فريق بحثي في كلية الطب بجامعة نيويورك، بفحص التواقيع الوراثية القائمة على النوع في مجرى الهواء بين عدد من الأطفال في وقت مبكر من حياتهم، وإيلاء أهمية خاصة لأنماط الحمض النووي للحمض النووي للكروموسوم إكس.
قال الدكتور جوستاف نينو، أستاذ أمراض الرئة: "وجدنا أن الأولاد الصغار يظلون في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة لفترة أطول من البنات بسبب شيوع أمراض الجهاز التنفسي بينهم، وتقدم الدراسة رؤى جديدة حول الاختلافات بين الجنسين فيما يتعلق بمخاطر مجرى الهواء التي يتم تحديدها مسبقًا من قبل علم الوراثة".
وتشمل حالات الجهاز التنفسي، (التهاب الشعب الهوائية، والالتهاب الرئوي، والخناق، والربو) في مرحلة الطفولة، فيما يعد الربو سببًا الرئيسي للأمراض المزمنة بين الأطفال، وأكثر انتشارًا بين الأولاد بنسبة تصل إلى 9.2% مقارنة بالفتيات التي تصل إلى 7.4%، وفقًا لمركز الوقاية ومكافحة الأمراض الأمريكي.
وكشفت الأبحاث عن امتلاك الفتيات لنسخة إضافية من كروموسوم إكس، الذي يزودهن بجينات مرتبطة بالمناعة، وهي تلعب أدوارًا رئيسية في تطوير أمراض الجهاز التنفسي.
GMT 06:44 2018 السبت ,07 إبريل / نيسانعقار"ميتفورمين" المعالج للسكر قد يساعد في الإقلاع عن التدخين
GMT 06:38 2018 السبت ,07 إبريل / نيسان"الصحة" تصدر 6 تعاميم للتحذير من بعض الأدوية
GMT 06:17 2018 السبت ,07 إبريل / نيسانالمضادات الحيوية ترفع خطر إصابة الأطفال بالحساسية بنسبة 400%
GMT 06:14 2018 السبت ,07 إبريل / نيسانمعاناة الأطفال من السمنة قد يؤدي إلى تلف الكبد مع بلوغ سن الثامنة
GMT 06:12 2018 السبت ,07 إبريل / نيسانتجدّد الجدل حول أضرار الشحن اللاسلكي على الصحة
ظهرت النجمة العالمية سارة جيسيكا باركر، كضيفة شرف على السجادة الحمراء لعرض الأزياء الإيطالي الشهير دولتشي أند غابانا "Alta Giorella" في مكتبة نيويورك العامة. وتألقت نجمة المسلسل التليفزيوني Divorce، البالغة من العمر 53 عامًا، بإطلالة جذابة وساحرة، حيث ارتدت غطاء الرأس الأخضر المطرز، ومعطفًا من اللون الأحمر الغامق، المزين بالأزهار، على فستان من اللون الذهبي اللامع، الذي كشف عنه أثناء صعودها الدرج. وتزينت باركر بأقراط من الزمرد الملون، المتطابقة مع المجوهرات حول عنقها ومعصمها، ووصل سعر فستانها الذهبي إلى 280 ألف دولار أميركي، وقامت شركتها SJP" "بالمزاد العلني لمجموعتها بالكامل ليعود العائد للجمعيات الخيرية في الحدث الفاخر، إضافة إلى أن الممثل الكوميدي ستيف هارفي ألقى خطبته على جميع الحاضرين في المكتبة. ولم يرافق سارة زوجها ماثيو برودريك البالغ من العمر 56 عامًا، الذي كان على الأرجح أنجبت منه أطفالهما الثلاثة -
أرسل تعليقك