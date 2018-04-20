تناول الأسماك الدهنية يساعد في الوقاية من خطر الإصابة بأمراض القلب

توصلت دراسة إلى أن استهلاك الأسماك الدهنية أربع مرات في الأسبوع قد يساعد في زيادة كمية الكولسترول الجيد و منع خطر الإصابة بأمراض القلب.

وأظهرت النتائج أن الأسماك الدهنية تزيد من حجم وتشكيل الدهون من جسيمات البروتين الدهني عالي الكثافة (###HDL###) ، المعروف أيضا باسم الكولسترول الجيد ، في الأشخاص الذين يعانون من ضعف استقلاب الجلوكوز.

ووجدت الدكتورة "آن مورفيفر"، فى كلية الطب جامعة (هلسنكى) فى فنلندا، أن الأشخاص الذين يستهلكون يوميا 30 مل من حمض ألفا لينولينيك، وهو حمض أساسي من أحماض أوميجا -3 - يقلل من عدد جسيمات البروتين الدهني الوسيطة الكثافة (###IDL###) الضارة، ويعتبر البروتين الشحمي (###IDL ###) هو مقدمة (LDL البروتين الدهني منخفض الكثافة)، والذي يعرف أيضا باسم الكولسترول السيئ.

وقد أظهرت الدراسات السابقة أن الأحماض الدهنية (أوميجا -3) طويلة السلسلة الموجودة في الأسماك لها تأثير مفيد على حجم وتكوين البروتين الدهني.

وقال باحثون من جامعة شرق فنلندا إن كلا هذين التغييرين يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب و الأوعية الدموية .

وفى هذه الدراسة، شارك فريق البحث الغذائي في حوالي 100 رجل فندي من النساء والفتيات تتراوح أعمارهن بين 40- 72 عاما ، مع تمثيل الجلوكوز.

وقد تم تقسيم المشاركين في الدراسة عشوائيا إلى أربع مجموعات ليتم تتبعهم لمدة 12 أسبوعا : مجموعة زيت الكتان ، ومجموعة الأسماك الدهنية ، ومجموعة الأسماك الخالية من الدهون ، ومجموعة التحكم.

وقال الباحثون إن الأشخاص في مجموعة الأسماك الدسمة أظهرت وجود مستويات عالية من الكوليسترول العالي الكثافة وانخفاض مستوى الكوليسترول الضار (####IDL####) فهم يأكلون السمك الخالي من الدهون ولم يترافق مع تغيرات في عدد أو حجم أو تكوين جزيئات البروتين الدهني.