ملعقة صغيرة من زيت الزيتون يوميا تعالج جفاف العين

أثبتت دراسة حديثة أجريت في جامعة (لندن) على 535 شخصا يعانون من جفاف العين والمتمثل في الإحساس بالحرقة والحكة واضطراب في الرؤية، أن ملعقة صغيرة من زيت الزيتون المضاف إليها حمض (الزينتى ان -9) تساعد على علاج جفاف العين.

كما أثبتت الدراسة - التي نشرتها المجلة الطبية البريطانية - أن 54% من الذي أجريت عليهم التجربة شعروا بتحسن فى الرؤية وتلاشت أعراض الجفاف، مما يشير إلى حد قول الباحثين أن الأحماض الدهنية تساعد على تخفيض بنسبة 30% من أعراض جفاف العين .