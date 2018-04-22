ملعقة صغيرة من زيت الزيتون يوميا تعالج جفاف العين

أثبتت دراسة حديثة أجريت في جامعة (لندن) على 535 شخصا يعانون من جفاف العين والمتمثل في الإحساس بالحرقة والحكة واضطراب في الرؤية، أن ملعقة صغيرة من زيت الزيتون المضاف إليها حمض (الزينتى ان -9) تساعد على علاج جفاف العين.
كما أثبتت الدراسة - التي نشرتها المجلة الطبية البريطانية - أن 54% من الذي أجريت عليهم التجربة شعروا بتحسن فى الرؤية وتلاشت أعراض الجفاف، مما يشير إلى حد قول الباحثين أن الأحماض الدهنية تساعد على تخفيض بنسبة 30% من أعراض جفاف العين .
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ظهرت النجمة الأميركية جينا ديوان، بعد أسابيع من انفصالها عن زوجها الممثل تشانينج تاتوم، بإطلالة مميزة أبهرت محبيها وعشاقها خلال حضورها حفلة "St. Jude Hope & Heritage Gala" في دورته الخامسة، والذي أقيم في نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية. ارتدت الممثلة البالغة من العمر 37 عامًا، فستانًا أسود طويلا، منقوشًا بالأزهار متعددة الألوان، بتصميم "A LINE" وهو من تصميمات دار أزياء المصمم اللبناني زهير مراد.يأتي ظهور جينا الرائع على السجادة الحمراء، بعد مرور أسابيع على انفصالها من زوجها نجم هوليوود شانينج تاتوم" ، وقد حضرت الحفل الذي أقيم في مدينة إيست سايد في نيويورك ، مع والدها داريل ديوان. أكملت جينا إطلالتها بالأقراط المتدلية وخاتم على شكل زهور ولكنه ليس خاتم زواجها، وتركت شعرها الأسود منسدلًا بطبيعته على ظهرها وكتفيها، مع المكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة، من خلال أحمر الشفاه
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