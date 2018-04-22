إفراط الأطفال في تناول الصودا والسكريات يؤثر سلبا على الذاكرة والتعلم
آخر تحديث GMT22:47:20
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » صحة عاجل

إفراط الأطفال في تناول الصودا والسكريات يؤثر سلبا على الذاكرة والتعلم

العرب اليوم -

العرب اليوم - إفراط الأطفال في تناول الصودا والسكريات يؤثر سلبا على الذاكرة والتعلم

إفراط الأطفال في تناول الصودا
نيويورك - أ ش أ

توصلت دراسة جديدة إلى أن الأطفال الذين سجلوا تقديرات متدنية فيما يتعلق بالاختبارات الإدراكية كانوا الأكثر استهلاكا للوجبات الغنية بالسكريات أو أمهاتهم استهلكت الكثير من السكريات أثناء فترة الحمل .

ووجدت الدراسة - التي أجريت في جامعة (هارفورد) الأمريكية - أن الأطفال الذين تناولت أمهاتهم كميات كبيرة من الأطعمة المصنعة وشربن المشروبات الغازية الغنية بالسكريات أثناء الحمل، سجلوا تقديرات أقل في الاختبارات المتعلقة بالتعليم والذاكرة وحل المشكلات والمهارات اللفظية، وبالمثل وجد أن الأطفال الذين لديهم عادات غذائية مماثلة والذين تبنوا عادات والديهم كانوا أقل ذكاء.

وعلى جانب آخر، عندما تناولت الأمهات والأطفال وجبات غنية بالفاكهة، والتي تحتوى على ما يسمى بالسكريات البسيطة، تحسنت النتائج بشكل ملحوظ، وقد حذر مسؤولو الصحة - منذ عقود - من ارتباط السكر بالمشاكل الصحية مثل البدانة والسكر، لكن هذه الدراسة تعد الأولى التي تربط بين استهلاك السكريات والتطور المبكر للمخ .

كان المسؤولون الصحيون يحذرون الأمريكيين من خفض كمية السكر التى يتناولونها خلال العقود الثلاثة الماضية، لكن الأبحاث أظهرت أن عادات الاستهلاك لم تتغير كثيرا، فقد تم ربط الوجبات الغذائية عالية السكر بمجموعة من المشكلات الصحية، بما في ذلك السمنة، وضغط الدم المرتفع وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وتشير الدراسة الحالية - التي نشرت في (المجلة الأمريكية للطب الوقائي) - إلى أن الآثار الضارة للنظام الغذائي عالى السكريات تبدأ قبل ولادة الطفل.

وقالت الدكتورة جوليانا كوهين الباحثة الرئيسية فى كلية (ميريماك) وجامعة (هارفورد) "كان الهدف من دراستنا هو دراسة ارتباطات الحمل والأطفال وعلاقتهم باستهلاك السكريات وتأثيرها على وظائفهم الإدراكية، بالإضافة إلى ذلك، فحصنا ارتباطات استهلاك الأم والطفل من المشروبات المحلاة بالسكر والمشروبات الأخرى، بما في ذلك مشروبات الصودا والعصائر والفاكهة مع القدرات الإدراكية للطفل".

وعكف الباحثون على جمع معلومات غذائية من أكثر من 1000 امرأة حامل من (ماساتشوسيتس) خلال عامي 1999 – 2002، وتم تسجيل مستوى الوظيفة المعرفية لكل طفل، بما في ذلك المفردات وقدرة حل المشكلات، مرة واحدة في سن الثالثة ومرة أخرى في سن السابعة.

وتم التوصل إلى أن متوسط استهلاك الأم لما يقرب من 50 جراما من السكر يوميا، هو أعلى بمعدل 3 مرات من الـ 15 جراما الموصى بها يوميا، وكان أكبر مصدر للسكريات المستهلكة من قبل الأمهات هو المشروبات المحلاة بالسكر والمشروبات الغازية.

وكشفت النتائج أن الأمهات اللواتي استهلكن أكثر من 50 جراما من السكر يوميا لديهن أطفال سجلوا درجات أقل فيما يتعلق بوظائف الإدراك عندما يتعلق الأمر بالقدرة على الذاكرة وحل المشكلات أكثر من الأمهات اللاتي تناولن طعاما طبيعيا أكثر. 

كان ربط المشروبات الغازية المحلاة بالسكر خاصة أثناء الحمل مرتبطًا بالنتائج الأقل لكل من المعرفة اللفظية والمهارات غير اللفظية.

صحة عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

إفراط الأطفال في تناول الصودا والسكريات يؤثر سلبا على الذاكرة والتعلم إفراط الأطفال في تناول الصودا والسكريات يؤثر سلبا على الذاكرة والتعلم



أخبار ذات صلة

GMT 22:15 2018 الأحد ,22 إبريل / نيسان

تحذير من استخدام المكملات الغذائية الغنية بالميلاتونين لآثارها غير المرغوب فيها
العرب اليوم - تحذير من استخدام المكملات الغذائية الغنية بالميلاتونين لآثارها غير المرغوب فيها

GMT 22:08 2018 الأحد ,22 إبريل / نيسان

دراسة تشير إلى إمكانية علاج الزبادي لحروق الشمس وتحسين نظام المناعة
العرب اليوم - دراسة تشير إلى إمكانية علاج الزبادي لحروق الشمس وتحسين نظام المناعة

GMT 21:15 2018 الأحد ,22 إبريل / نيسان

مضادات الأكسدة الجديدة تجدد شباب الأوعية الدموية القديمة لتبدو شابة مرة أخرى
العرب اليوم - مضادات الأكسدة الجديدة تجدد شباب الأوعية الدموية القديمة لتبدو شابة مرة أخرى

GMT 21:08 2018 الأحد ,22 إبريل / نيسان

نتائج أولية مبشرة لتجارب سريرية لدواء يعطى عن طريق الحقن ضد مرض الذئبة
العرب اليوم - نتائج أولية مبشرة لتجارب سريرية لدواء يعطى عن طريق الحقن ضد مرض الذئبة

GMT 21:03 2018 الأحد ,22 إبريل / نيسان

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون يوميا تعالج جفاف العين
العرب اليوم - ملعقة صغيرة من زيت الزيتون يوميا تعالج جفاف العين

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

إفراط الأطفال في تناول الصودا والسكريات يؤثر سلبا على الذاكرة والتعلم إفراط الأطفال في تناول الصودا والسكريات يؤثر سلبا على الذاكرة والتعلم



المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

بعد أسابيع من انفصالها عن زوجها نجم هوليوود

جينا ديوان تظهر بإطلالة رائعة خلال حفلة في نيويورك

نيويورك ـ مادلين سعاده

ظهرت النجمة الأميركية جينا ديوان، بعد أسابيع من انفصالها عن زوجها الممثل تشانينج تاتوم، بإطلالة مميزة أبهرت محبيها وعشاقها خلال حضورها حفلة "St. Jude Hope & Heritage Gala" في دورته الخامسة، والذي أقيم في نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية. ارتدت الممثلة البالغة من العمر 37 عامًا، فستانًا أسود طويلا، منقوشًا بالأزهار متعددة الألوان، بتصميم "A LINE" وهو من تصميمات دار أزياء المصمم اللبناني زهير مراد.يأتي ظهور جينا الرائع على السجادة الحمراء، بعد مرور أسابيع على انفصالها من زوجها نجم هوليوود شانينج تاتوم" ، وقد حضرت الحفل الذي أقيم في مدينة إيست سايد في نيويورك ، مع والدها داريل ديوان. أكملت جينا إطلالتها بالأقراط المتدلية وخاتم على شكل زهور ولكنه ليس خاتم زواجها، وتركت شعرها الأسود منسدلًا بطبيعته على ظهرها وكتفيها، مع المكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة، من خلال أحمر الشفاه

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 08:25 2018 الأحد ,22 إبريل / نيسان

ملابس الرجال الصيفية في العمل تشعل مواقع التواصل الاجتماعي
العرب اليوم - ملابس الرجال الصيفية في العمل تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

GMT 08:50 2018 الأحد ,22 إبريل / نيسان

استمتع برحلة استكشافية بقارب الكاياك في تورّيدون
العرب اليوم - استمتع برحلة استكشافية بقارب الكاياك في تورّيدون

GMT 12:07 2018 الأحد ,22 إبريل / نيسان

استخدمي الجدران العميقة المصنوعة من الطوب داخل مطبخك
العرب اليوم - استخدمي الجدران العميقة المصنوعة من الطوب داخل مطبخك

GMT 06:56 2018 الأحد ,22 إبريل / نيسان

تيريزا ماي أمام تحدٍ إذا أبقت بريطانيا في الاتحاد الأوروبي
العرب اليوم - تيريزا ماي أمام تحدٍ إذا أبقت بريطانيا في الاتحاد الأوروبي

GMT 05:26 2018 الأحد ,22 إبريل / نيسان

ترامب يُهاجم صحافية في "نيويورك تايمز" بسبب مقال كوهين
العرب اليوم - ترامب يُهاجم صحافية في "نيويورك تايمز" بسبب مقال كوهين

GMT 07:25 2018 السبت ,21 إبريل / نيسان

10 أخطاء يجب تجنبها في أزياء الصيف للحماية من الشمس
العرب اليوم - 10 أخطاء يجب تجنبها في أزياء الصيف للحماية من الشمس

GMT 03:51 2018 السبت ,21 إبريل / نيسان

"Des Horlogers" يعد من أفضل فنادق سويسرا
العرب اليوم - "Des Horlogers" يعد من أفضل فنادق سويسرا

GMT 07:13 2018 السبت ,21 إبريل / نيسان

ريف توسكانا الإيطالية يجذب السياح من كل أنحاء العالم
العرب اليوم - ريف توسكانا الإيطالية يجذب السياح من كل أنحاء العالم

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 03:36 2017 الجمعة ,22 أيلول / سبتمبر

دراسة تؤكد أنّ 4 من أصل 5 نساء لا يصلن إلى الذروة
العرب اليوم - دراسة تؤكد أنّ 4 من أصل 5 نساء لا يصلن إلى الذروة

GMT 05:01 2017 الأحد ,15 تشرين الأول / أكتوبر

دراسة تؤكد أن الضرب على الأرداف خلال الممارسة الجنسية يُقلل من التوتر
العرب اليوم - دراسة تؤكد أن الضرب على الأرداف خلال الممارسة الجنسية يُقلل من التوتر

GMT 23:29 2017 الخميس ,12 تشرين الأول / أكتوبر

عبارات مثيرة قوليها لزوجكِ خلال العلاقة
العرب اليوم - عبارات مثيرة قوليها لزوجكِ خلال العلاقة

GMT 03:28 2017 السبت ,16 أيلول / سبتمبر

دراسة جديدة تكشف عن أخطر الأوضاع الجنسية
العرب اليوم - دراسة جديدة تكشف عن أخطر الأوضاع الجنسية

GMT 00:46 2018 الأحد ,04 شباط / فبراير

حقيقة ممارسة طفلين "الجنس" داخل مدرسة في مدينة نصر
العرب اليوم - حقيقة ممارسة طفلين "الجنس" داخل مدرسة في مدينة نصر

GMT 20:29 2017 السبت ,09 أيلول / سبتمبر

ثكنات معسكرات الجيش النرويجي تضم الرجال والنساء معًا
العرب اليوم - ثكنات معسكرات الجيش النرويجي تضم الرجال والنساء معًا

GMT 12:22 2017 الخميس ,05 تشرين الأول / أكتوبر

مشكلات صحية تواجهها المرأة بسبب ممارسة الجنس
العرب اليوم - مشكلات صحية تواجهها المرأة بسبب ممارسة الجنس

GMT 13:19 2017 الأحد ,17 كانون الأول / ديسمبر

مصري يطالب زوجته بممارسة الجنس مع صديقه في "ليلة الدخلة"
العرب اليوم - مصري يطالب زوجته بممارسة الجنس مع صديقه في "ليلة الدخلة"

GMT 09:14 2018 الجمعة ,26 كانون الثاني / يناير

عصابة تأكل امرأة حية أمام زوجها قبل قتلهما
العرب اليوم - عصابة تأكل امرأة حية أمام زوجها قبل قتلهما

GMT 23:55 2015 الجمعة ,23 كانون الثاني / يناير

ممارسة الجنس من خلال الوضع الأعلى للمرأة أخطر على الرجال
العرب اليوم - ممارسة الجنس من خلال الوضع الأعلى للمرأة أخطر على الرجال

GMT 20:03 2017 الأربعاء ,20 أيلول / سبتمبر

3 شباب يحاولون قتل رجل بعد معرفتهم بزواجه من والدتهم
العرب اليوم - 3 شباب يحاولون قتل رجل بعد معرفتهم بزواجه من والدتهم

GMT 20:59 2017 الثلاثاء ,10 تشرين الأول / أكتوبر

مرتضى منصور قرر منح عضوية الزمالك للشاب الباكي بمباراة الكونغو
العرب اليوم - مرتضى منصور قرر منح عضوية الزمالك للشاب الباكي بمباراة الكونغو

GMT 16:57 2017 السبت ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

حادثة اغتصاب جماعي لفتاة تهز محافظة المثنى في العراق
العرب اليوم - حادثة اغتصاب جماعي لفتاة تهز محافظة المثنى في العراق

GMT 17:42 2017 الأحد ,10 أيلول / سبتمبر

السيطرة على حريق نشب داخل محل تجاري في حي العتيبية
العرب اليوم - السيطرة على حريق نشب داخل محل تجاري في حي العتيبية

GMT 12:09 2017 الأحد ,17 أيلول / سبتمبر

3 شروط للزواج بفتيات دار التربية الاجتماعية في جدة
العرب اليوم - 3 شروط للزواج بفتيات دار التربية الاجتماعية في جدة

GMT 04:58 2017 الأحد ,27 آب / أغسطس

مايا خليفة تسخر من تهديدات "داعش" لها
العرب اليوم - مايا خليفة تسخر من تهديدات "داعش" لها

GMT 09:36 2017 السبت ,28 تشرين الأول / أكتوبر

4 طرق مميّزة تحفّز الشريكين على ممارسة الجنس بشغف
العرب اليوم - 4 طرق مميّزة تحفّز الشريكين على ممارسة الجنس بشغف
 
العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم -
arabstoday arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab