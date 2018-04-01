النظام الغذائي القليل في البروتينات يحد من نمو الأورام السرطانية

أثبتت دراسة علمية أجراها فريق من الباحثين الفرنسيين بالمعهد الوطني للصحة والأبحاث الطبية التابع لجامعة كوت دازور، على مجموعة من الفئران فاعلية النظام الغذائى قليل البروتينات وأنه يعمل على تقوية الجهاز المناعي الذي يحارب نمو الأورام السرطانية.
وأشار الباحثون الفرنسيون إلى أن الأشخاص الذين يصومون سنويًا عن البروتينات (بعيدًا عن الصيام الديني الروحي) تصل أعدادهم إلى 5 آلاف شخص تتراوح أعمارهم ما بين 45- 60 عامًا، يساعدهم الصيام في مكافحة السرطان، وأن نقص البروتين يزيد من نشاط الدفاع المناعي على مستوى الأورام.
ويرى الباحثون أن الفئران تختلف عن الإنسان الذي نجد أن نسبة تمثيلهم الغذائي ترتفع 7 مرات عن التمثيل الغذائي للإنسان وأنهم لديهم القدرة على المقاومة ، عكس الإنسان الذي يتأثر جسمه بنقص البروتين والدهون والسكريات، وذلك لأن نقص الأحماض الأمينية المكونة من البروتينات تفرز مادة "السيتوكين" وهى جزئيات تنشط المناعة.
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