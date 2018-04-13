دراسة طبية تؤكد أن الجلوس لفترات طويلة يؤثر فى زيادة سمك خلايا المخ

حذرت دراسة طبية من أن الجلوس لفترات طويلة له تأثير سلبى فى زيادة سمك خلايا المخ، فقد توصل الباحثون فى جامعة (كاليفورنيا) الأمريكية ، إلى أن الجلوس البالغين فى مرحلة منتصف العمر وكبار السن لساعات طويلة يؤثر سلبا على صحة المخ ، بالإضافة إلى احتمال زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب ، السكر والوفاة المبكرة.

وكشفت الدارسة - التى نشرت فى عدد أبريل من مجلة (بلوس) الطبية - أن الجلوس لساعات طويلة يؤثر على مناطق حرجة في المخ معنية بتكوين الذاكرة عن طريق تخفيف سمك الفص الصدغى الإنسى، كما وجدوا أنه حتى المستويات العالية من النشاط البدني لا تكفى لتعويض الآثار الضارة المترتبة على الجلوس لفترات طويلة، كما يمكن لترقق خلايا المخ بمثابة مقدمة إلى التراجع المعرفي وزيادة معدل الخرف بين البالغين فى مرحلة منتصف العمر وكبار السن .

وقد عكف الباحثون فى جامعة (كاليفورنيا) على دراسة 35 شخصا تراوحت أعمارهم ما بين 45 – 75 عاما ، وتم سؤالهم عن مستويات نشاطهم البدني ومتوسط عدد الساعات اليومية التى يقضونها فى الجلوس على مدار الأسبوع.. وقد خضع المشاركون فى الدراسة إلى الفحص بواسطة التصوير بأشعة الرنين المغناطيسي عالي الدقة للحصول على نظرة مفصلة على الفص الصدغي الإنسي .. وقد تراوحت الجلسة من ثلاث ساعات فى اليوم حتى 15 ساعة خلال أيام الأسبوع .

وقالت الدكتورة برابها سيدارث، أستاذ الإحصاء الحيوى فى معهد (سيمل لعلم الأعصاب والسلوك البشرى) فى جامعة (كاليفورنيا) "مع كل ساعة من الجلوس كل يوم، هناك انخفاض بنسبة 2% في سمك خلايا المخ، وفى حال بلوغ ساعات الجلوس نحو خمس ساعات فسيتراجع سمك خلايا المخ بنسبة تصل إلى 10%".

وشددت "سيدارث" على أن النشاط البدنى الإضافى يحسن من سمك خلايا المخ ، وله فوائد بدنية أخرى ، بما في ذلك صحة القلب .