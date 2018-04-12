علماء ينجحون فى تحديد بروتين فى اللعاب يقى من نوبات الإسهال

نجح فريق من العلماء الأمريكيين في تحديد بروتين في اللعاب يعمل على حماية الجسم من الإسهال، ما قد يؤدي إلى تطوير علاجات وقائية جديدة للمرض.
وأظهرت نتائج الدراسة - التي نفذها المركز الأمريكي للوقاية ومكافحة الأمراض - أن بروتين "هيستاتين- 5" (في اللعاب البشري) يساعد الجسم على الدفاع عن نفسه من عدوى القناة الهضمية، وتشير التقديرات في هذا الصدد إلي أن نحو 80% من حالات الإسهال تحدث بسبب البكتيريا.
وأوضحت الدراسة أن أكثر أنواع البكتيريا شيوعًا والمسببة لنوبات الإسهال، هي بكتيريا "الإشريكية القولونية المعوية" والتى تهاجم الأمعاء الدقيقة باستخدام هياكل شبيهة بالأذرع تسمي "بيلي".
قالت الدكتورة أستير بوليت، الأستاذ بكلية الطب جامعة بوسطن "لقد وجدنا أن بروتين "هستاتين- 5" يعمل على إضعاف البكتيريا الإشريكية القولونية المعوية، ما يمنع البكتيريا من التمسك ومهاجمة الأمعاء الدقيقة".
وقام الفريق البحثي في الدراسة المنشورة بمجلة "الأمراض المعوية" بتعريض عينات مأخوذة من الأمعاء الدقيقة للإنسان ليتم تعريضها للبكتيريا الإشريكية القولونية المعوية في المختبر، وذلك في جود وغياب بروتين "الهيستاتين- 5"، حيث كشفت النتائج انخفاض عدد البكتيريا بشكل واضح في الأنسجة حال وجود البروتين.
وشدد الباحثون على أن بروتين"هيستاتين- 5" يعد الخط الدفاعي الأول ضد هذا النوع من البكتيريا، لافتين إلى إمكانية تصنيع البروتين في هيئة مسحوق قابل للذوبان يتم استخدامه في الوقاية من نوبات الإسهال مستقبلًا.
وأكد الباحثون، أن النتائج المتوصل إليها تفتح احتمالية وجود بروتينات لعاب أخرى يمكن أن تقي من عدد من الأمراض الأخرى، بما في ذلك التهاب المعدة المعدي، والتسمم الغذائي أو حتى الالتهاب الرئوي
GMT 20:29 2018 الخميس ,12 إبريل / نيسان"الدرن" يعود للظهور من جديد في مصر بسبب "الشيشة"
GMT 20:26 2018 الخميس ,12 إبريل / نيسانالعلماء يكتشفون آثار المواد المخدّرة على بصمات أصابع أيدي غير المتعاطين
GMT 20:24 2018 الخميس ,12 إبريل / نيساندراسة تُحذّر مِن التوقّف عن ممارسة الرياضة "فجأة"
GMT 20:20 2018 الخميس ,12 إبريل / نيسانأسباب عدم إقبال الرجل على ممارسة العلاقة الحميمة
GMT 20:18 2018 الخميس ,12 إبريل / نيسان5أطعمة غذائية لها تأثير وقائي ضد الأمراض
اكتسبت النجمة بينيلوبي كروز، شهرة عالمية واسعة، منذ كانت السبب في مزج السينما الإسبانية بأضواء هوليوود اللامعة، وعادت الفنانة الاسبانية إلى مسقط رأسها في مدريد ، حيث شوهدت في الحدث السينمائي "Adoptive Son" ، بإطلالة خاطفة للأنظار. وظهرت النجمة الشهيرة البالغة من العمر 43 عامًا بإطلالة سوداء متميزة وأنيقة، حيث ارتدت بلوزة عصرية أضافت لها لمسة من الألوان البسيطة والتي نسقت معها جميع القطع الأساسية الأنيقة من سروال ذو خصر مرتفع وسترة رسمية. وأكملت كروز إطلالتها بزوج من الأحذية السوداء المرتفعة، وأمسكت بيدها حقيبة أنيقة من نفس اللون مع مكياج برونزي ناعم أبرز ملامحها الجميلة، وقد تركت شعرها منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. وانضم إليها عدد من النجوم والنجمات، أمثال الممثلة الإسبانية إيلينا أنايا، ألاسكا ، ماريو فاكيوريزو وليونور. أعمال كروز الأخيرة: وكانت كروز قد شوهدت في فيلم "Loving Pablo" إلى
أرسل تعليقك