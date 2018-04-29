ارتفاع معدلات الإصابة بالتوحد بنسبة 15% في أميركا

خلص تقرير لمركز الوقاية ومكافحة الأمراض الأميركي إلى أن مرض التوحد قد يكون أكثر انتشارا مقارنة بالتقديرات السابقة، مطالبا بضرورة بذل المزيد من الجهد نحو الكشف المبكر للمرض.
وتعد اضطرابات طيف التوحد (###ASD ###)، هي حالات تؤثر على مراحل النمو، وتؤثر على طرق تفاعل الشخص مع الآخرين وتحدث تغييرا فى طريقة إدراكهم للعالم، وعلى الرغم من اختلاف كل حالة، يعد تأخر تطور الكلام أكثر الأعراض شيوعا، فضلا عن مشاكل فى التفاعل مع محيطهم الاجتماعي والسلوكيات المتكررة .
وبالنسبة للانتشار، ففي عام 2016، قدر مركز الوقاية ومكافحة الأمراض، تأثير مرض التوحد على طفل من بين كل 68 طفلا، بواقع حوالى 1.5% من جميع الأطفال.
وتأتى المراجعة من قبل شبكة مراقبة مرض التوحد وتنمية العجز، حيث تم تتبع أكثر من 325 ألف طفل يبلغون من العمر 8 سنوات؛ ما يمثل حوالي 8 % من جميع الأطفال فى سن 8 سنوات فى الولايات المتحدة، وتقوم الشبكة بتقييم المشاركين فى الدراسة من الشباب ممن يعانون من التوحد .
وتأتى البيانات من 11 مجتمعا في كل من أريزونا ، أركنساس، كولورادو، جورجيا ، ماريلاند، ومينيسوتا ، ميسورى ، ونيوجيرس ، ونورث كارولينا ، وتيناسى ، وويسكونسن، ووفقا لتحليل أجري في عام 2014، كان طفل من بين كل 59 طفلا – بواقع 1.7 % - عانوا من اضطراب التوحد .
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حضرت النجمة هايلي بالدوين، العرض الأول للفيلم الوثائقي "The American Meme" وذلك ضمن فاعليات مهرجان تريبكيا السينمائي في مدينة نيويورك، يوم الجمعة، حيث ظهرت عارضة الأزياء البالغة من العمر 20 عامًا، بإطلالة خاطفة للأنظار على السجادة الحمراء في استوديوهات الربيع، حيث يعرض الفيلم لأول مرة في المهرجان السينمائي. وارتدت بالدوين، فستانًا جريئًا باللون القرمزي، بدون أكمام، وذو فتحة من الخلف بالإضافة إلى أشرطة متدلية مع زوج من الصنادل من ذات اللون، وأضافت النجمة الشهيرة ابنة الممثل ستيفن بالدوين، مزيدًا من البريق إلى إطلالتها من خلال ارتداء زوج من الأقراط المتلألئة، مع المكياج الناعم من أحمر الشفاة البني والكحل والمسكارا. وفي أثناء وجودها على السجادة الحمراء، انضمت هيلي جنبًا إلى جنب مع شريكتها في الفيلم وزميلتها باريس هيلتون، حيث ظهرت باريس، بفستان فضي طويل بأكمام طويلة مكشوف من الظهر، مع تسريحة شعر
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