رومانيا في آخر قائمة دول الاتحاد الأوروبي من حيث استخدام الدواء

أفاد تقرير حديث بأن رومانيا تأتي في آخر قائمة دول الاتحاد الأوروبي من حيث استخدام الدواء للفرد الواحد، حيث يفتقر الرومانيون إلى حلول العلاج المناسبة.

وقالت رابطة منتجي الطب الصناعي في رومانيا إن سوق الدواء في رومانيا بلغ حوالي 6ر2 مليار يورو في عام 2017 بنسبة نمو 4 % على أساس سنوي ولكن في الوقت نفسه انخفضت حصة مساهمة منتجي الدواء المحليين في السوق بصورة ملحوظة في العقد الماضي من 40 % في عام 2006 إلى حوالي 23 % في عام 2016 .

وأفاد التقرير، وفقا لموقع "رومانيا-إنسايدر" الإخباري بأن ميزانية الدولة غطت فقط نصف أسعار منتجي الدواء في عام 2017 أو حوالي 75 يورو للفرد الواحد وهو أقل تخصيص في الاتحاد الأوروبي والذي لم يتغير منذ عام 2011 ، كما تجمدت أسعار الدواء منذ عام 2015 إلى أقل مستوى في الاتحاد الأوروبي.

وتشمل رابطة منتجي الطب الصناعي 16 من أكثر منتجي الأدوية المهمة في رومانيا.