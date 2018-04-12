رومانيا في آخر قائمة دول الاتحاد الأوروبي من حيث استخدام الدواء

أفاد تقرير حديث بأن رومانيا تأتي في آخر قائمة دول الاتحاد الأوروبي من حيث استخدام الدواء للفرد الواحد، حيث يفتقر الرومانيون إلى حلول العلاج المناسبة.
وقالت رابطة منتجي الطب الصناعي في رومانيا إن سوق الدواء في رومانيا بلغ حوالي 6ر2 مليار يورو في عام 2017 بنسبة نمو 4 % على أساس سنوي ولكن في الوقت نفسه انخفضت حصة مساهمة منتجي الدواء المحليين في السوق بصورة ملحوظة في العقد الماضي من 40 % في عام 2006 إلى حوالي 23 % في عام 2016 .
وأفاد التقرير، وفقا لموقع "رومانيا-إنسايدر" الإخباري بأن ميزانية الدولة غطت فقط نصف أسعار منتجي الدواء في عام 2017 أو حوالي 75 يورو للفرد الواحد وهو أقل تخصيص في الاتحاد الأوروبي والذي لم يتغير منذ عام 2011 ، كما تجمدت أسعار الدواء منذ عام 2015 إلى أقل مستوى في الاتحاد الأوروبي.
وتشمل رابطة منتجي الطب الصناعي 16 من أكثر منتجي الأدوية المهمة في رومانيا.
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اكتسبت النجمة بينيلوبي كروز، شهرة عالمية واسعة، منذ كانت السبب في مزج السينما الإسبانية بأضواء هوليوود اللامعة، وعادت الفنانة الاسبانية إلى مسقط رأسها في مدريد ، حيث شوهدت في الحدث السينمائي "Adoptive Son" ، بإطلالة خاطفة للأنظار. وظهرت النجمة الشهيرة البالغة من العمر 43 عامًا بإطلالة سوداء متميزة وأنيقة، حيث ارتدت بلوزة عصرية أضافت لها لمسة من الألوان البسيطة والتي نسقت معها جميع القطع الأساسية الأنيقة من سروال ذو خصر مرتفع وسترة رسمية. وأكملت كروز إطلالتها بزوج من الأحذية السوداء المرتفعة، وأمسكت بيدها حقيبة أنيقة من نفس اللون مع مكياج برونزي ناعم أبرز ملامحها الجميلة، وقد تركت شعرها منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. وانضم إليها عدد من النجوم والنجمات، أمثال الممثلة الإسبانية إيلينا أنايا، ألاسكا ، ماريو فاكيوريزو وليونور. أعمال كروز الأخيرة: وكانت كروز قد شوهدت في فيلم "Loving Pablo" إلى
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