عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة تقدم خدماتها لـ 154 ألف حالة مرضية في مخيم الزعتري خلال العام 2017 م.
GMT 17:35 2017 الإثنين ,23 كانون الثاني / ينايرالعيادات التخصصية السعودية تتعامل مع 136 لاجئًا سوريًا من خلال عيادة طب الأسنان في مخيم الزعتري خلال الاسبوع 211.
GMT 12:45 2016 السبت ,24 كانون الأول / ديسمبرالعيادات التخصصية السعودية تصرف 2049 وصفة طبية للاجئين السوريين في مخيم الزعتري.
GMT 09:08 2016 الثلاثاء ,06 كانون الأول / ديسمبرالعيادات التخصصية السعودية تتعامل مع 588 حالة مرضية من أبناء اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري.
GMT 12:40 2016 السبت ,26 تشرين الثاني / نوفمبرالعيادات التخصصية السعودية تقدم 2137 وصفة طبية للاجئين السوريين في مخيم الزعتري.
GMT 11:26 2016 السبت ,01 تشرين الأول / أكتوبرصيدلية العيادات التخصصية السعودية تصرف 5788 وصفة طبية خلال شهر سبتمبر للأشقاء السوريين في مخيم الزعتري.
خطفت الممثلة الأميركية، كاروتشي ترين، أنظار الحضور وعدسات المصورين، بإطلالتها الأنيقة والجذابة، في حفلة "W Magazine"، مساء الخميس، والتي أقيمت في فندق شاتو مارمونت في لوس أنجلوس، وتألقت النجمة البالغة من العمر 29 عامًا، في فستان باللون الأصفر المشرق والذي جاء على شكل الكيمونو الياباني، ولفتت ترين الأنظار بفضل لياقتها البدنية التي أبرزت من خلال التقاطها بعضا من الصور خارج القاعة الفاخرة. وارتدت النجمة زوجًا من الأحذية السوداء الأنيقة ذات كعب عال، أضاف إلى طولها بعض السنتيمترات، وحقيبة يد بنفس اللون، وأكملت إطلالتها بأقراط متدلية باللون الأحمر والأسود من خلال شعرها المرفوع على شكل ذيل حصان أنيق، واختارت وضع القليل من المكياج ولمسات من أحمر الشفاه النيوود، وكانت كاروتشي جزءا من حضور قوي من عددا من النجمات والمشاهير حيث احتفل الحدث بإنجازات المرأة في مختلف المجالات الترفيهية. وكان من بين الحضور
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