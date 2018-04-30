الضوء الأزرق المنبعث من الهواتف الذكية وأضواء الشوارع قد يسبب السرطان

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون عن أن الضوء الأزرق الذى يأتى من الهواتف الذكية وأضواء الشوارع "كشافات الـLED" يرفع خطر الإصابة بالسرطان.
ووفقًا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أظهرت دراسة دولية شاركت فيها جامعة إكستر، أن الأشخاص الذين تعرضوا لمستويات عالية من الضوء الأزرق أثناء الليل يعانون من ضعف خطر الإصابة بسرطان البروستاتا ومرة ونصف لمخاطر الإصابة بسرطان الثدى.
ويعتقد الباحثون بالفعل أن الضوء الذى يضىء من الأجهزة الإلكترونية يعمل على تعطيل ساعات الجسم لدينا، ما يرفع خطر الإصابة بالسرطان.
وأشار الباحثون إلى أن الضوء الأزرق قد يؤثر أيضًا على الهرمونات التى يمكن أن تؤدى إلى الإصابة بالسرطان.
ووجد الباحثون بقيادة معهد برشلونة للصحة العالمية، أن الأشخاص الذين تعرضوا للضوء الأزرق الداخلى والخارجى ارتفع لديهم خطر إصابتهم بالسرطان، استنادًا إلى دراسة أجريت على أكثر من 4000 شخص فى 11 منطقة.
وأضاف الدكتور "أليخاندرو سانشيز دى ميجيل"، وهو مؤلف مشارك فى الدراسة من جامعة إكستر: "نحن جميعًا نتعرض لمستويات أعلى من الأضواء "الزرقاء" بسبب أن الليل لم يبق مظلم، والذى يمكن أن يعطل ساعاتنا البيولوجية".
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