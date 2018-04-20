تقليل الفاقد من الطعام في الدنمارك 14 ألف طن في ستة أعوام

تمكن الدنماركيون المقيمون في الشقق من خفض نسبة الفاقد في الطعام بنسبة 24 % لكل شخص، كما تمكنت الأسر في المنازل المنفصلة من خفض إهدار الطعام بمعدل 8 % لكل شخص في المتوسط، على مدى السنوات الست الماضية.
وأفادت أرقام جديدة صادرة عن وكالة حماية البيئة الدنماركية التابعة لوزارة البيئة والغذاء، أن اجمالي الحد من مخلفات الطعام من قبل الأسر الدنماركية بلغ 14 ألف طن بين عامي 2011 و 2017 وذلك على ضوء زيادة الوعي بين المواطنين بشأن الفاقد من الطعام.
وأظهرت الأرقام أن اجمالي الهدر الغذائي للأسر الدنماركية بلغ 261 ألف طن بين عامي 2011 – 2012، وهو الرقم الذي انخفض إلى 247 ألف طن في عام 2017 .
ووصف وزير الغذاء والبيئة اسبن لونده لارسن هذه النتائج بأنها تدعو للتفاؤل، معربا عن سعادته الشديدة تجاه التقليل الكبير في فاقد الطعام من الأسر الهولندية سواء التي تقيم في الشقق وتلك التي تقيم في منازل منفصلة.
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خطفت باريس جاكسون، ابنة ملك البوب الراحل مايكل جاكسون، الأنظار لإطلالتها المستوحاه من الأسلوب البوهيمي، أثناء التجول في شوارع لوس أنجلوس، وذلك بعد أن ظهرت بإطلالة جذابة أثناء حضورها مهرجان كوتشيلا فالي للموسيقي والفنون، في مدينة إنديو بولاية كاليفورنيا الأميركية، وحفلات الموضة التي لا نهاية لها خلال عطلة نهاية الأسبوع. وارتدت النجمة العالمية البالغة من العمر 20 عاما، بلوزة مقلمة أحادية اللون مربوطة في عقدة أنيقة من الأمام حول جذعها، وتكشف عن حمالة صدرها الشبكية البيضاء تحتها. وارتدت الممثلة الشهيرة، تنورة سوداء متدفقة مع تفاصيل زهرية ، مما سلط الضوء على منتحنيات جسدها، وأضافت زوجًا من الصنادل الحمراء العنابي ذات كعب. وحملت ابنة أسطورة الموسيقى الراحل، حقيبة ظهر بينما تركت شعرها الأشقر منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. وبتصميم مذهل، وضعت باريس وشاحًا حريريًا أنيقًا حول رأسها ، مكملاً مع مظهر ظلال
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