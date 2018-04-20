الانتظام في ممارسة الرياضة مع تناول جرعات من فيتامين (د) يقلل من حوادث السقوط

توصل فريق من العلماء الأمريكيين إلى أهمية مزاولة كبار السن للرياضة بصورة منتظمة مع الحرص على تنال جرعات منتظمة من مكملات غذائية غنية بفيتامين (د) لتقليل إصابتهم بالكسور، وحمايتهم من فرص السقوط على الأرض.
وأوصى الباحثون في الخدمة الوقائية في الولايات المتحدة بأهمية التعرض لأشعة الشمس المصدر الرئيسي لفيتامين (د) أو تناول مكملات غذائية غنية به فضلا عن الانتظام في ممارسة الرياضة بصورة يومية، خاصة بين الأشخاص الذين تخطوا 65 عاما لحمايتهم من فرص السقوط. وقال نائب رئيس فريق العمل الدكتور أليكس كريست، من جامعة (فرجينيا كومنولث) في (ريتشموند) "إذا كانت معرضا لخطر السقوط تبرز ممارسة الرياضة كخط دفاعي هام ضد هذه الفرص"، مضيفا أن نحو 20% من الأمريكيين ممن تخطوا 65 عاما لديهم فرصة للسقوط.
وشدد الباحثون على أن ممارسة التمارين الرياضية بصورة منتظمة يمكن أن يقلل من السقوط مع الإصابة، كما يمكنه أيضا أن يقلل من أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكر من النوع الثاني والخرف وبعض أشكال السرطان.
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