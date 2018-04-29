مشبك يوضع فى الإصبع لتسجيل ومراقبة ضربات القلب

توصلت العالمة الفرنسية /صوفى بانسا/ الباحثة فى /الأكاديمية العلمية الفرنسية/ إلى جهاز جديد - يعد أحدث ما توصل إليه العلماء الفرنسيون - على هيئة /مشبك/ يوضع فى أصبع المريض لمراقبة ضربات القلب أثناء خضوعه لتدريبات التنفس.
ويساعد هذا الجهاز الجديد - الذى يحتوى على كبسولة صغيرة تقوم بتسجيل ضربات القلب - على مراقبة معدل ضربات القلب، وهو ما يساعد بدوره على معرفة أى اضطرابات تطرأ عليها والتى تعد مؤشرا هاما لضرورة توقف المريض عن مواصلة اختبارات وتدريبات التنفس للحصول على قسط من الراحة، ثم يعود لمواصلة هذه التدريبات.
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ظهرت الممثلة والمغنية الأميركية فانيسا هودجينز، بإطلالة خاطفة للأنظار أثناء حضورها ليلة الافتتاح لمسرحية "The Iceman Cometh" على مسرح جاكوبس في مدينة نيويورك مساء الخميس، حيث جذبت البالغة من العمر 29 عامًا، الأنظار لإطلالتها المثيرة، مرتدية فستان جرئ باللون الأسود متوسط الطول، ذو كتف واحد مزين بقطع من قماش التل شبه الشفاف. وأضافت نجمة الشاشة الصغيرة إلى طولها بعض السنتيمترات من خلال زوج من الصنادل السوداء الأنيقة، وأكملت إطلالتها بالقليل من الإكسسوارات، حيث اكتفت بارتداء زوج من الأقراط المتدلية وحملت حقيبة يد من ذات لون الفستان تتميز بسلسلة ذهبية، كما أبرزت أناقة فستانها من خلال شعرها الأسود الذي رفعته لأعلى في كعكة صغيرة بينما وضعت المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاه البني غير اللامع. وأوضحت فانيسا هادجنز دعمها لعشيقتها الممثل أوستن باتلر، من خلال نشرها صورتهما على "إنستغرام" وكتبت "كم أنا
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