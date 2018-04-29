مشبك يوضع فى الإصبع لتسجيل ومراقبة ضربات القلب

توصلت العالمة الفرنسية /صوفى بانسا/ الباحثة فى /الأكاديمية العلمية الفرنسية/ إلى جهاز جديد - يعد أحدث ما توصل إليه العلماء الفرنسيون - على هيئة /مشبك/ يوضع فى أصبع المريض لمراقبة ضربات القلب أثناء خضوعه لتدريبات التنفس.

ويساعد هذا الجهاز الجديد - الذى يحتوى على كبسولة صغيرة تقوم بتسجيل ضربات القلب - على مراقبة معدل ضربات القلب، وهو ما يساعد بدوره على معرفة أى اضطرابات تطرأ عليها والتى تعد مؤشرا هاما لضرورة توقف المريض عن مواصلة اختبارات وتدريبات التنفس للحصول على قسط من الراحة، ثم يعود لمواصلة هذه التدريبات.