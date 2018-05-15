أليساندرا أمبروسيو تخطف الأنظار في مهرجان كان السينمائي

خطفت النجمة العالمية الشهيرة أليساندرا أمبروسيو أنظار الحضور والمصورين بإطلالتها الجذابة المثيرة على السجادة الحمراء، التي من تصميم دار أزياء روبرتو كافالي، خلال حفل افتتاح فيلم «Solo: A Star Wars Story » في مهرجان كان السينمائي الدولي مساء اليوم الثلاثاء.
يذكر أن فعاليات المهرجان في دورته الـ71 تستمر حتى يوم 19 مايو الجاري في مدينة كان الفرنسية، وخصص القائمون على المهرجان خطا ساخنا للإبلاغ عن حوادث التحرش الجنسي التي قد تحدث أثناء المهرجان
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ظهرت النجمة الشهيرة باريس هيلتون، بإطلالة جذابة خطفت الأنظار، في مهرجان كان بدورته الـ71 المقام لجمع التبرعات للمنظمة الخيرية "Fashion For Relief " في العاصمة الفرنسية باريس. وارتدت هيلتون البالغة من العُمر 37 عامًا، فستانًا ذهبيًا طويلًا بلا أكمام، والتي أضافت له قطع المجوهرات من الماس التي أبرزت خلالها خاتم خطبتها الذي يبلغ وزنه 20 قيراطًا. وهيلتون ، التي سافرت لحضور مهرجان كان مع خطيبها كريس زيلكا ، ظهرت منفردة بهذا الحدث. ومن المقرر أن تحيي باريس هيلتون حفلة موسيقية وحفلة دي جي. و"Fashion For Relief " هي منظمة غير ربحية ، تقودها عارضة الأزياء ناعومي كامبل، لجمع المال لأسباب مختلفة، وسيساهم الحدث هذا العام في رعاية منظمة إنقاذ الطفولة. وهذا العام (2018) هو العام الثالث عشر على تأسيس كامبل المؤسسة الخيرية والتي تسمح لها باستخدام نفوذها في صناعة الموضة لدعم
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