أليساندرا أمبروسيو تخطف الأنظار في مهرجان كان السينمائي

خطفت النجمة العالمية الشهيرة أليساندرا أمبروسيو أنظار الحضور والمصورين بإطلالتها الجذابة المثيرة على السجادة الحمراء، التي من تصميم دار أزياء روبرتو كافالي، خلال حفل افتتاح فيلم «Solo: A Star Wars Story » في مهرجان كان السينمائي الدولي مساء اليوم الثلاثاء.

يذكر أن فعاليات المهرجان في دورته الـ71 تستمر حتى يوم 19 مايو الجاري في مدينة كان الفرنسية، وخصص القائمون على المهرجان خطا ساخنا للإبلاغ عن حوادث التحرش الجنسي التي قد تحدث أثناء المهرجان