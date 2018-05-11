محمود سعد ينشر صورة طريفة مع فتحي عبد الوهاب

نشر الإعلامي محمود سعد صورة "سيلفي" له برفقة الفنان فتحي عبد الوهاب عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وظهر محمود سعد "وفتحي" بشكل طريف خلال الصورة، وعلق عليها قائلة: "السيلفي المجنون".

وكان الفنان فتحي عبد الوهاب حل ضيفًا على حلقة الليلة من برنامج "باب الخلق" الذي يقدمه الإعلامي الكبير محمود سعد على قناة "النهار".