أدت ندى موسى «رشا» رقصة زومبا على هامش أحداث الحلقة الأولى من مسلسل «بالحجم العائلى»، حيث تعمل مدربة زومبا، في الفندق الخاص بالفنان يحيى الفخرانى «نادر تركي»، وشاركتها في الرقصة ديانا هشام «رانيا» والتي تجسد دور ابنة يحيى الفخرانى.
وداعب نادر تركى مدربة الزومبا رشا التي جذبت ابنته للرقص معها وأطالت في الرقصة ما حرمه من الاستمتاع بالجلوس مع الابنة قائلًا: أنا اللي بقبضك راعي أكل عيشك، وأكمل ضاحكًا، مخصوملك يومين.
ويجسد الفنان يحيى الفخراني شخصية نادر تركي، السفير السابق في الخارجية، الذي قرر أن يترك عمله سعيًا وراء شغفه بالطبخ، ونجح في التميز في تقديم أكلات جعلت من فندقه الخاص في مرسى علم، أشهر الفنادق في المنطقة، ويحاول نادر تركي خلال أحداث الحلقة الأولى التقرب من أبنائه، ولكنه يفشل ويواجه حبه لهم بإهمال، ويكتشف في الأخير أن زوجته هي التي تحرص على أن تباعد بينه وبين أبنائه؛ لغضبها من أفعاله التي تهدد صورتها وصورة أبنائها أمام المجتمع.
«بالحجم العائلي»، من بطولة يحيى الفخراني، وميرفت أمين، يسرا اللوزي، ركين سعد، ندى موسى، شيماء سيف، ومن تأليف محمد رجاء، وإخراج هالة خليل
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خطفت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت، أدريانا ليما، الأنظار بإطلالتها الساحرة والجريئة على السجادة الحمراء، خلال العرض الأول لفيلم "Burning" الكوري الجنوبي في مهرجان كان السينمائي الدولي، إلى جانب الممثلة ميلا جوفوفيتش وزميلتها عارضة الأزياء باربارا بالفين. وظهرت عارضة الأزياء البرازيلية البالغة من العمر 36 عاما، عندما وصلت إلى مبنى "Palais des Festivals"المقام به مهرجان كان في العاصمة الفرنسية باريس، مرتدية فستان طويل مصمم بدون حمالة، والذي أظهر بطنها المشدود وجسدها الرشيق، بتوقيع مصممة الأزياء ألبيرتا فيريتي. وأبرز فستانها الحريري الفضفاض ذو اللون الكريمي جمال ساقيها من خلال فتحة جانبية واسعة بينما كانت في طريقها نحو السجادة الحمراء وسط عدد كبير من النجوم والمشاهير. وأضافت نجمة الأزياء في أميركا الجنوبية، المزيد من البريق لاطلالتها من خلال عقد من الياقوت، إضافة إلى الأقراط المرصعة بالألماس، وانتعلت زوجا من الصنادل باللون الكريمي ذات كعب
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