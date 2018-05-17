أدت ندى موسى «رشا» رقصة زومبا على هامش أحداث الحلقة الأولى من مسلسل «بالحجم العائلى»، حيث تعمل مدربة زومبا، في الفندق الخاص بالفنان يحيى الفخرانى «نادر تركي»، وشاركتها في الرقصة ديانا هشام «رانيا» والتي تجسد دور ابنة يحيى الفخرانى.

وداعب نادر تركى مدربة الزومبا رشا التي جذبت ابنته للرقص معها وأطالت في الرقصة ما حرمه من الاستمتاع بالجلوس مع الابنة قائلًا: أنا اللي بقبضك راعي أكل عيشك، وأكمل ضاحكًا، مخصوملك يومين.

ويجسد الفنان يحيى الفخراني شخصية نادر تركي، السفير السابق في الخارجية، الذي قرر أن يترك عمله سعيًا وراء شغفه بالطبخ، ونجح في التميز في تقديم أكلات جعلت من فندقه الخاص في مرسى علم، أشهر الفنادق في المنطقة، ويحاول نادر تركي خلال أحداث الحلقة الأولى التقرب من أبنائه، ولكنه يفشل ويواجه حبه لهم بإهمال، ويكتشف في الأخير أن زوجته هي التي تحرص على أن تباعد بينه وبين أبنائه؛ لغضبها من أفعاله التي تهدد صورتها وصورة أبنائها أمام المجتمع.

«بالحجم العائلي»، من بطولة يحيى الفخراني، وميرفت أمين، يسرا اللوزي، ركين سعد، ندى موسى، شيماء سيف، ومن تأليف محمد رجاء، وإخراج هالة خليل