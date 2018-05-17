ابتعد النجم مصطفى شعبان عن الدراما التقليدية، التي ظل يقدمها في السنوات الأخيرة، حيث اعتاد عليه الجمهور في أدوار "الجان"، الذي دائما يحبه النساء، ليغير جلده تماما من خلال مسلسل "أيوب"، الذي يلعب فيه دور شخص يدخل السجن ظلما؛ لتدور الأحداث بعيدا عن ما توقع الجميع له قبل السباق الرمضاني.

المسلسل يشارك في بطولته بجانب مصطفى شعبان كل من: آيتن عامر، ومحمد دياب، وهنا الزاهد، ومحمد لطفى، وميرهان حسين، تأليف سيد بشير، وإخراج أحمد صالح.