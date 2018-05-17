انطلقت الْيَوْمَ أولى حلقات مسلسل "عوالم خفية" للنجم الكبير عادل إمام، على فضائيات CBC، وظهر الزعيم مجسدا دور صحفي يدعى هلال كامل، يعمل في جريدة معارضة، يثير بمقالاته غضب الجهات الحكومية.

ولم تعرض الحلقة الأولى من المسلسل إلا أحداثا قليلة، وهي نجاح عادل إمام في شهرة جريدة "نبض الشعب" التي يعمل بها، إضافة إلى إلقاء رانيا فريد شوقي من طابق علوي في أول مشهد من الحلقة؛ بسبب كتابة مذكراتها التي تفضح فيها بعض الأشخاص المتورطين في عدة قضايا فساد.