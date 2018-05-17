انطلقت الْيَوْمَ أولى حلقات مسلسل "عوالم خفية" للنجم الكبير عادل إمام، على فضائيات CBC، وظهر الزعيم مجسدا دور صحفي يدعى هلال كامل، يعمل في جريدة معارضة، يثير بمقالاته غضب الجهات الحكومية.
ولم تعرض الحلقة الأولى من المسلسل إلا أحداثا قليلة، وهي نجاح عادل إمام في شهرة جريدة "نبض الشعب" التي يعمل بها، إضافة إلى إلقاء رانيا فريد شوقي من طابق علوي في أول مشهد من الحلقة؛ بسبب كتابة مذكراتها التي تفضح فيها بعض الأشخاص المتورطين في عدة قضايا فساد.
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خطفت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت، أدريانا ليما، الأنظار بإطلالتها الساحرة والجريئة على السجادة الحمراء، خلال العرض الأول لفيلم "Burning" الكوري الجنوبي في مهرجان كان السينمائي الدولي، إلى جانب الممثلة ميلا جوفوفيتش وزميلتها عارضة الأزياء باربارا بالفين. وظهرت عارضة الأزياء البرازيلية البالغة من العمر 36 عاما، عندما وصلت إلى مبنى "Palais des Festivals"المقام به مهرجان كان في العاصمة الفرنسية باريس، مرتدية فستان طويل مصمم بدون حمالة، والذي أظهر بطنها المشدود وجسدها الرشيق، بتوقيع مصممة الأزياء ألبيرتا فيريتي. وأبرز فستانها الحريري الفضفاض ذو اللون الكريمي جمال ساقيها من خلال فتحة جانبية واسعة بينما كانت في طريقها نحو السجادة الحمراء وسط عدد كبير من النجوم والمشاهير. وأضافت نجمة الأزياء في أميركا الجنوبية، المزيد من البريق لاطلالتها من خلال عقد من الياقوت، إضافة إلى الأقراط المرصعة بالألماس، وانتعلت زوجا من الصنادل باللون الكريمي ذات كعب
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