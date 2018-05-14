يحاول الفنان محمد رمضان السيطرة على الجمهور في شهر رمضان المقبل، من خلال التعاون مع أبرز المطربين الشعبيين الموجودين على الساحة حاليًا، شيبة والليثي، اللذين طرحا أغاني ترويجية للمسلسل منذ أيام قليلة وحققت الأغاني ملايين المشاهدات عبر موقع «يوتيوب».
ولم يكتفِ رمضان بالأغاني الترويجية للمسلسل، بل استعان بالمطرب السعودي إبراهيم الحكمي لغناء التتر الرسمي لمسلسله «نسر الصعيد»، كما أسند مهام وضع الموسيقى التصويرية للموزع الشهير عادل حقي.
كما رشح رمضان الراقصة الروسية أنستازيا للرقص على أغنية جديدة للمطرب مصطفى حجاج لتكون ضمن أغنيات المسلسل، لتحقيق أعلى نسب مشاهدات.
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خطفت عارضة الأزياء الأميركية من أصول فلسطينية بيلا حديد، أنظار عدسات الكاميرا خلال حفلة عشاء أقامتها العلامة التجارية العالمية "ديور" خلال مهرجان "كان" السينمائي لدورته الـ71 السبت، ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تألقت "حديد"، البالغة من العمر 21 عامًا، بإطلالة حمراء غاية في الجمال، وذلك بارتداء فستان أحمر طويل من علامة "ديور"، أبرز منحنيات جسدها، حيث كان الفستان مطرزًا بالشيفون الشفاف، مما كشف ساقيها الطويلتين. وانتعلت "جيجي" حذاءً أحمر ذا كعب عالي، مع ارتداء مجوهرات مرصعة بالألماس زادتها جمالًا، واعتمدت على تسريحة شعر مرفوعة على هيئة "كعكة"، وحملت في يدها حقيبة يد صغيرة أحمر في أسود، فيما وضعت طلاء شفاه أحمر لامع ومكياج عيون دخاني تناسب مع إطلالتها.ورافق عارضة الأزياء من أصل فلسطيني، صديقتها عارضة الأزياء هايلي بالدوين، والتي تألقت بفستان قصير من قماش المخمل، ومزين في الوسط بربطة طويلة باللون
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