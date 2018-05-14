يحاول الفنان محمد رمضان السيطرة على الجمهور في شهر رمضان المقبل، من خلال التعاون مع أبرز المطربين الشعبيين الموجودين على الساحة حاليًا، شيبة والليثي، اللذين طرحا أغاني ترويجية للمسلسل منذ أيام قليلة وحققت الأغاني ملايين المشاهدات عبر موقع «يوتيوب».

ولم يكتفِ رمضان بالأغاني الترويجية للمسلسل، بل استعان بالمطرب السعودي إبراهيم الحكمي لغناء التتر الرسمي لمسلسله «نسر الصعيد»، كما أسند مهام وضع الموسيقى التصويرية للموزع الشهير عادل حقي.

كما رشح رمضان الراقصة الروسية أنستازيا للرقص على أغنية جديدة للمطرب مصطفى حجاج لتكون ضمن أغنيات المسلسل، لتحقيق أعلى نسب مشاهدات.