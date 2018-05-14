خطفت النجمة العالمية الشهيرة كيت بلانشيت أنظار الحضور والمصورين بإطلالتها الجذابة المبهرة، التي من تصميم الهولندية ايرين فان هيربين، على السجادة الحمراء في حفل عشاء "Kering" في مهرجان كان السينمائي الدولي مساء يوم الأحد.
يذكر أن فعاليات المهرجان في دورته الـ71 تستمر حتى يوم 19 مايو الجاري في مدينة كان الفرنسية، وخصص القائمون على المهرجان خطا ساخنا للإبلاغ عن حوادث التحرش الجنسي التي قد تحدث أثناء المهرجان.
GMT 22:23 2018 الإثنين ,14 أيار / مايوأحمد السقا والصباح يبدأن تحضيرات مسلسلهما لرمضان 2019
GMT 21:32 2018 الإثنين ,14 أيار / مايواحتجاجات على آر كيلي بسبب أغاني تحمل إيحاءات جنسية
GMT 21:24 2018 الإثنين ,14 أيار / مايومحمد رمضان يستعين بـ"3 مطربين وموسيقار" ورقاصة لـ"نسر الصعيد"
GMT 21:18 2018 الإثنين ,14 أيار / مايوحماقي يقول ألف مبروك لدموع أحلى صوت
GMT 21:09 2018 الإثنين ,14 أيار / مايوهبة عبد الغني تدخل في صراعات مع يسرا في "لدينا أقوال أخرى"
خطفت عارضة الأزياء الأميركية من أصول فلسطينية بيلا حديد، أنظار عدسات الكاميرا خلال حفلة عشاء أقامتها العلامة التجارية العالمية "ديور" خلال مهرجان "كان" السينمائي لدورته الـ71 السبت، ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تألقت "حديد"، البالغة من العمر 21 عامًا، بإطلالة حمراء غاية في الجمال، وذلك بارتداء فستان أحمر طويل من علامة "ديور"، أبرز منحنيات جسدها، حيث كان الفستان مطرزًا بالشيفون الشفاف، مما كشف ساقيها الطويلتين. وانتعلت "جيجي" حذاءً أحمر ذا كعب عالي، مع ارتداء مجوهرات مرصعة بالألماس زادتها جمالًا، واعتمدت على تسريحة شعر مرفوعة على هيئة "كعكة"، وحملت في يدها حقيبة يد صغيرة أحمر في أسود، فيما وضعت طلاء شفاه أحمر لامع ومكياج عيون دخاني تناسب مع إطلالتها.ورافق عارضة الأزياء من أصل فلسطيني، صديقتها عارضة الأزياء هايلي بالدوين، والتي تألقت بفستان قصير من قماش المخمل، ومزين في الوسط بربطة طويلة باللون
أرسل تعليقك