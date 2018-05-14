خطفت النجمة العالمية الشهيرة كيت بلانشيت أنظار الحضور والمصورين بإطلالتها الجذابة المبهرة، التي من تصميم الهولندية ايرين فان هيربين، على السجادة الحمراء في حفل عشاء "Kering" في مهرجان كان السينمائي الدولي مساء يوم الأحد.

يذكر أن فعاليات المهرجان في دورته الـ71 تستمر حتى يوم 19 مايو الجاري في مدينة كان الفرنسية، وخصص القائمون على المهرجان خطا ساخنا للإبلاغ عن حوادث التحرش الجنسي التي قد تحدث أثناء المهرجان.