الفنان سمير غانم يعلن عن سبب إصابة جورج سيدهم بالجلطة

كشف الفنان سمير غانم، عن أن سبب الجلطة التى أصابت الفنان جورج سيدهم كانت بسبب حصول شقيقه على ما يمكله ومن ضمن ذلك أموال فقرة ثلاثى أضواء المسرح ومن ثم الهجرة إلى أمريكا، معرباً عن حزنه وألمه الشديدين تجاه الواقعة نظراً لحبه الشديد لجورج سيدهم.
وأضاف "غانم"، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة"، الذى تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، وعبر فضائية "القاهرة والناس"،:" السبب كان صدمة تلقاها من أخوه لما خد حاجات وهاجر ومشى".
وعن ذكرياته مع جورج سيدهم، قال، إنه هناك مقولة كانت دائماً على لاسنة أن الجواز نظام فاشل، وتابع:" أنا لم اضرب عن الجواز خاصة مع جمال دلال ده كلو.. أنا أجوزت دلال عبد العزيز فى بيت رجاء أمين"، وتعليقاً على البوس، قال "أنا أعز البوس أوى".
وعن سبب تركه للفرقة، أوضح سمير غانم:"وفاة شقيقى سيد هى السبب.. لم أشعر بنفسى وجورج تفهم حبى لشقيقى"، وتابع:" سيد أخويا سبب تركى للفرقة لما مات".
ولفت سمير غانم إلى أن عادل إمام لم يقبل أن يكون بديلاً للضيف أحمد فى الفرقة، وتابع:"عادل طلع على المسرح معانا فى مرة وكان يوم له العجب.. عادل عملها ..الحفلة كانت فى ميدان واسع بطنطا.. واحد فك لعادل إمام رباط الجزمة وكان عاوز يخلعها وكان يوم".
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لم يكن فستان الممثلة الهندية بريانكا تشوبرا الرائع كافيًا بالنسبة إليها للظهور في حفل الأمير هاري، والممثلة الأميركية ميغان ماركل، دوقة ساكس، الذي أقيم السبت في كنيسة سانت جورج في قلعة وندسور في إنجلترا، فقد ظهرت نجمة بوليوود الشهيرة بإطلالة أخرى ساحرة خلال حضورها الحفل المسائي للزفاف، الذي أقيم في Frogmore House، الذي يقع على بعد نحو 800 متر جنوب قلعة وندسور. وبعد ساعات قليلة من مشاهدة صديقتها تتزوج من الأمير هاري في قلعة وندسور، نشرت النجمة الهندية بعض الصور على حسابها على موقع "إنستغرام" الشهير، وكتبت "في كل مرة من حين لآخر توجد لحظة يقف فيها الزمن ثابتًا .. وهذا ما حدث اليوم .. صديقتي .. كانت مثالًا للنعمة والحب والجمال، كل اختيار تم في هذا العرس منها سيخلد في التاريخ، ليس فقط لأنه كان حفل زفاف ولكن لأن هذا
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