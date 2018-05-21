الفنان سمير غانم يعلن عن سبب إصابة جورج سيدهم بالجلطة

كشف الفنان سمير غانم، عن أن سبب الجلطة التى أصابت الفنان جورج سيدهم كانت بسبب حصول شقيقه على ما يمكله ومن ضمن ذلك أموال فقرة ثلاثى أضواء المسرح ومن ثم الهجرة إلى أمريكا، معرباً عن حزنه وألمه الشديدين تجاه الواقعة نظراً لحبه الشديد لجورج سيدهم.

وأضاف "غانم"، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة"، الذى تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، وعبر فضائية "القاهرة والناس"،:" السبب كان صدمة تلقاها من أخوه لما خد حاجات وهاجر ومشى".

وعن ذكرياته مع جورج سيدهم، قال، إنه هناك مقولة كانت دائماً على لاسنة أن الجواز نظام فاشل، وتابع:" أنا لم اضرب عن الجواز خاصة مع جمال دلال ده كلو.. أنا أجوزت دلال عبد العزيز فى بيت رجاء أمين"، وتعليقاً على البوس، قال "أنا أعز البوس أوى".

وعن سبب تركه للفرقة، أوضح سمير غانم:"وفاة شقيقى سيد هى السبب.. لم أشعر بنفسى وجورج تفهم حبى لشقيقى"، وتابع:" سيد أخويا سبب تركى للفرقة لما مات".

ولفت سمير غانم إلى أن عادل إمام لم يقبل أن يكون بديلاً للضيف أحمد فى الفرقة، وتابع:"عادل طلع على المسرح معانا فى مرة وكان يوم له العجب.. عادل عملها ..الحفلة كانت فى ميدان واسع بطنطا.. واحد فك لعادل إمام رباط الجزمة وكان عاوز يخلعها وكان يوم".