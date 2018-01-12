تامر عبد المنعم يصالح محمد فؤاد في حفلة زفاف

بعد عدة شهور تضمنت هجوم متبادل وصل لساحات المحاكم تم أمس الصلح بين الفنان محمد فؤاد والفنان تامر عبدالمنعم الذي أعلن ذلك من خلال صفحته عبر موقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك وكتب قائلا :

بعد ٨ شهور من الخلاف أخيرًا اتصالحت أنا وأخويا الكبير

محمد فؤاد بفرح ابنة اخونا المحترم يحيي البستاني وبحضور الهضبة عمرو دياب والنجم مصطفي كامل والمنتج اخويا تامر مرسي والشقيق خالد سرحان وأصحابنا الجدعان لنثبِّت للجميع ان الدم عمره ما يبقي ميه وأخيرا اعتذر انا تامر عبد المنعم لفؤش لان الكبير كبير وهو الكبير وموعدنا معكم قريبا مع مسلسل الضاهر ٢٠١٨