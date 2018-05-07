تداولت التقارير الفنية في الصحف العربية مؤخرًا شائعات عدة تشير بقيام شبكة قنوات "إم بي سي" بإحداث تغييرات جديدة ومفاجئة على برنامج اكتشاف المواهب العرب "أراب أيدول"والمقرر انطلاق حلقات خلال الخريف المقبل، أي مع نهاية العام الجاري.

وأعلنت شبكة قنوات "إم بي سي"، أن التحضيرات لانطلاق برنامج "أراب أيدول" ستنطلق الفترة المقبلة، على أن يكون البرنامج جاهز للعرض بداية من الخريف المقبل، وتسعى الشبكة الآونة الأخيرة من التفاوض مع النجمة اللبنانية نانسي عجرم، والنجم وائل كافوري من أجل توقيع موسم جديد للبرنامج.

وأعلنت الشبكة أن الفنانة الإماراتية أحلام والموزع المصري حسن الشافعي لن يشاركا في لجنة تحكيم البرنامج خلال الموسم الجديد، وجارٍ البحث عن نجمين اخرين بدلًا منهما.

,طالب جمهور البرنامج بضرورة عودة الفنان اللبناني راغب علامة للبرنامج مرة أخرى، وضرورة الاستعانة بالنجم العراقي قيصر الأغنية العربية كاظم الساهر للجنة تحكيم البرنامج الشهير.