تداولت التقارير الفنية في الصحف العربية مؤخرًا شائعات عدة تشير بقيام شبكة قنوات "إم بي سي" بإحداث تغييرات جديدة ومفاجئة على برنامج اكتشاف المواهب العرب "أراب أيدول"والمقرر انطلاق حلقات خلال الخريف المقبل، أي مع نهاية العام الجاري.
وأعلنت شبكة قنوات "إم بي سي"، أن التحضيرات لانطلاق برنامج "أراب أيدول" ستنطلق الفترة المقبلة، على أن يكون البرنامج جاهز للعرض بداية من الخريف المقبل، وتسعى الشبكة الآونة الأخيرة من التفاوض مع النجمة اللبنانية نانسي عجرم، والنجم وائل كافوري من أجل توقيع موسم جديد للبرنامج.
وأعلنت الشبكة أن الفنانة الإماراتية أحلام والموزع المصري حسن الشافعي لن يشاركا في لجنة تحكيم البرنامج خلال الموسم الجديد، وجارٍ البحث عن نجمين اخرين بدلًا منهما.
,طالب جمهور البرنامج بضرورة عودة الفنان اللبناني راغب علامة للبرنامج مرة أخرى، وضرورة الاستعانة بالنجم العراقي قيصر الأغنية العربية كاظم الساهر للجنة تحكيم البرنامج الشهير.
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أطلقت النجمة العالمية ريهانا، في أيلول (سبتمبر) الماضي، خط المكياج الجديد "فنتي بيوتي" والذي يستحوذ على إعجاب العملاء، وفي يوم الجمعة المقبل، ستضطر المغنية الشهيرة لإطلاق خطها الخاص بالأزياء العصرية، وقبل ظهورها لأول مرة للترويج بشكل مباشر عن منتجاتها، جذبت الانتباه إلى إطلالتها من الأزياء المذهلة والمكياج الغريب يوم السبت أثناء وجودها في نيويورك. وظهرت ريهانا البالغة من العمر 29 عاما بإطلالة ملفتة للأنظار، فكانت ترتدي قميصا ابيض اللون من إنتاج علامتها التجارية الجديدة، مع بنطلون من الجينز باللون الأزرق ومعطف وردي طويل، كما اختارت الظهور بنظارات شمسية ذات العدسات الزرقاء وقلادات متعددة الطبقات والأساور، ترصع بالماس والظلال الزرقاء، كما كان مكياجها لافتا للنظر حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأزرق، وهو ما جعل البعض يتوقع أنه اتجاه جديد من اتجاهات الموضة سيغزو العالم خلال 2018 . تركز النجمة الشهيرة على مسيرتها
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