شريهان ترد على تصريحات لكندة علوش وتتغزل في سورية
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شريهان ترد على تصريحات لكندة علوش وتتغزل في سورية

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العرب اليوم - شريهان ترد على تصريحات لكندة علوش وتتغزل في سورية

شريهان وكندة علوش
القاهرة - العرب اليوم

عقبت الفنانة شريهان على تصريحات الممثلة السورية كندة علوش عنها أثناء استضافتها في برنامج "تعشبشاي"، والتي قالت فيها إن شريهان تعد أسطورة وعلامة مميزة في سورية خلال شهر رمضان، مؤكدة أن السوريين كانوا ينتظرون فوازيرها كل رمضان بفارغ الصبر.

وأعادت شريهان نشر فيديو كندة علوش عبر حسابها على "تويتر" موقع التواصل الاجتماعي، لتعبر عن حبها لسوريا والشعب السوري، واصفة كندة علوش بالوردة السورية الجميلة، وجاء في التغريدة "يا حَبِيبَتي يا #سوريا ما أجملك وما أغلاكِ، وما أعظمك يا شعب سوريا الحبيب، و ما أجملك يا وردة سورية عربية رائعة الجمال"، "إن ينصركم الله فلا غالب لكم" إن شاء الله، "يااااا رب سلامة وسلام #سوريا و #الشعب_السوري وجميع #الشعوب_العربية"

وكانت كندة صرحت منذ يومين خلال استضافتها في برنامج "تعشبشاي"، بأنها تعشق فوازير رمضان التي كانت تقدمها كل من شريهان ونيللي ووصفتهما بالأسطورة، وكذلك فوازير سمير غانم، وإنها لم تفوت أي حلقة من فوازير رمضان مثل كل الشعب السوري الذي كان يعتبرها من أهم الوجبات التليفزيونية الرمضانية، وأنها تعشق الفن المصري والدراما المصرية وتحديدا القديمة منها وكذلك الأعمال التي تقدم الآن.

وأكدت علوش أنها تقابلت في الفترة الأخيرة مع شريهان وجاء ذلك بعد محادثات طويلة بينهما على وسائل التواصل الاجتماعي، وأنها كانت تحلم بمقابلتها وتتمني ذلك وحالفها الحظ وتقابلتا وجها لوجه وأنها وجدتها مليئة بالحيوية والنشاط، وتحدثت معها عن عودتها وتجهيزها لعمل ضخم ستعود به بعد فترة طويلة من الغياب.

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شريهان ترد على تصريحات لكندة علوش وتتغزل في سورية شريهان ترد على تصريحات لكندة علوش وتتغزل في سورية



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شريهان ترد على تصريحات لكندة علوش وتتغزل في سورية شريهان ترد على تصريحات لكندة علوش وتتغزل في سورية



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