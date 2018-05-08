شريهان ترد على تصريحات لكندة علوش وتتغزل في سورية

عقبت الفنانة شريهان على تصريحات الممثلة السورية كندة علوش عنها أثناء استضافتها في برنامج "تعشبشاي"، والتي قالت فيها إن شريهان تعد أسطورة وعلامة مميزة في سورية خلال شهر رمضان، مؤكدة أن السوريين كانوا ينتظرون فوازيرها كل رمضان بفارغ الصبر.
وأعادت شريهان نشر فيديو كندة علوش عبر حسابها على "تويتر" موقع التواصل الاجتماعي، لتعبر عن حبها لسوريا والشعب السوري، واصفة كندة علوش بالوردة السورية الجميلة، وجاء في التغريدة "يا حَبِيبَتي يا #سوريا ما أجملك وما أغلاكِ، وما أعظمك يا شعب سوريا الحبيب، و ما أجملك يا وردة سورية عربية رائعة الجمال"، "إن ينصركم الله فلا غالب لكم" إن شاء الله، "يااااا رب سلامة وسلام #سوريا و #الشعب_السوري وجميع #الشعوب_العربية"
وكانت كندة صرحت منذ يومين خلال استضافتها في برنامج "تعشبشاي"، بأنها تعشق فوازير رمضان التي كانت تقدمها كل من شريهان ونيللي ووصفتهما بالأسطورة، وكذلك فوازير سمير غانم، وإنها لم تفوت أي حلقة من فوازير رمضان مثل كل الشعب السوري الذي كان يعتبرها من أهم الوجبات التليفزيونية الرمضانية، وأنها تعشق الفن المصري والدراما المصرية وتحديدا القديمة منها وكذلك الأعمال التي تقدم الآن.
وأكدت علوش أنها تقابلت في الفترة الأخيرة مع شريهان وجاء ذلك بعد محادثات طويلة بينهما على وسائل التواصل الاجتماعي، وأنها كانت تحلم بمقابلتها وتتمني ذلك وحالفها الحظ وتقابلتا وجها لوجه وأنها وجدتها مليئة بالحيوية والنشاط، وتحدثت معها عن عودتها وتجهيزها لعمل ضخم ستعود به بعد فترة طويلة من الغياب.
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تألقت نجمة هوليوود إليزابيث هيرلي، في إطلالة أنيقة ومميزة خلال حضورها حفلة "Carat+" للمجوهرات في مركز"Antwerp World Diamond" العالمي للمجوهرات في بلجيكا. وظهرت الممثلة العالمية في الحدث المقام في مدينة أنترويرب البلجيكية، بفستان طويل لامع من الترتر الذهبي كشف عن قوامها الرشيق المتناسق على الرغم من سنوات عمرها الـ 52 . وجذبت عارضة الأزياء السابقة، التي اشتهرت بعرض صور مثيرة لها وهي ترتدي البيكيني على موقع الانستغرام، الأنظار إلى جسدها المتناسق في ثوبها الأنيق الذي نسقته مع صندل ذهبي ومكياج ناعم من ظلال العيون الدخاني وأحمر الخدود البرونزي ولمسة من أحمر الشفاه الوردي. وأكملت إطلالتها المذهلة بتصفيف شعرها الطويل في موجات ناعمة مع القليل من المجوهرات. ويأتي ظهور النجمة الشهيرة بعد أن تعرض منزلها الأسبوع الماضي للسطو حيث اخترق اللصوص نافذة الطابق العلوي لمنزلها وهربوا بمجوهرات باهظة الثمن ولازالوا طلقاء وجاري
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