الفنانة الاستعراضية سما المصري تُعلن ترشّحها للانتخابات الرئاسية المقبلة

أعلنت الراقصة سما المصري، ترشّحها للانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرة إلى أن لديها برنامجا انتخابيا ستُعلن عنه قريبًا.

وكتبت في بيان لها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "شعب مصر العظيم.. أعلن أنا الفنانة سما المصري الترشح لانتخابات الرئاسة 2018 وسوف أعلن عن برنامجي الانتخابي قريبًا".

يذكر أن سما المصري رشّحت نفسها لرئاسة الجمهورية العام الماضي، من خلال إجراء توكيل رسمي لأحد المحامين بالشهر العقاري، ولكن هذا الخبر لم يمر مرور الكرام، فأحدث جدلًا واسعًا بين المواطنين، فضلا عن رفع بعض المحامين والنشطاء ضدها عددا من الدعاوى وانتهت بعدولها عن قرارها.