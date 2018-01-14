الفنانة الاستعراضية سما المصري تُعلن ترشّحها للانتخابات الرئاسية المقبلة

أعلنت الراقصة سما المصري، ترشّحها للانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرة إلى أن لديها برنامجا انتخابيا ستُعلن عنه قريبًا.
وكتبت في بيان لها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "شعب مصر العظيم.. أعلن أنا الفنانة سما المصري الترشح لانتخابات الرئاسة 2018 وسوف أعلن عن برنامجي الانتخابي قريبًا".
يذكر أن سما المصري رشّحت نفسها لرئاسة الجمهورية العام الماضي، من خلال إجراء توكيل رسمي لأحد المحامين بالشهر العقاري، ولكن هذا الخبر لم يمر مرور الكرام، فأحدث جدلًا واسعًا بين المواطنين، فضلا عن رفع بعض المحامين والنشطاء ضدها عددا من الدعاوى وانتهت بعدولها عن قرارها.
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ظهرت عارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد مع صديقها المغني زين مالك الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ25، يوم الجمعة، بإطلالة مميزة وجذابة، خلال توجههما للاحتفال بهذه المناسبة في نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية. وبدت عارضة الأزياء العالمية ومغني الفرقة الإنجليزية العالمية "ون دايركشن" مرتديان معطفا وسروالا من الجلد ذو اللون الأسود إضافة إلى نظرات شمسية صغيرة ذو تصميم مميز، فتم تشبيههما بإبطال سلسلة أفلام "Matrix" التي حققت نجاحا مذهلا فور عرضها وما زالت أحداثها عالقة بأذهان عشاق السينما، وأكمل الاثنان إطلالتهما بالأحذية المطابقة. كانت جيجي قد نشرت علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستغرام" عدة صور مع زين احتفالاً بعيد ميلاده، ولاقت الصور إعجاب قطاع كبير من مرتادي صفحتها، فحققت الصور أكثر من 3.3 مليون إعجابا خلال 20 ساعة، ونشرت فيديو مع حبيبها تجمعهما لحظات رومانسية، معلقة : "أحب هذا الرجل أكثر
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