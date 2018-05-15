الفنان أحمد عبدالله محمود يتعرض لأزمة صحية وزوجته تطلب الدعاء

كشفت الفنانة سارة نخلة عن تعرض زوجها الفنان الشاب أحمد عبدالله محمود لأزمة صحية استدعت نقله إلى المستشفى فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء، وكتبت سارة، عبر الحساب الشخصي الخاص بزوجها على موقع "فيسبوك": "أحمد تعبان جدا جدا.. إحنا في المستشفى خدته إسعاف على طول"، وطلبت من جمهوره ومحبيه الدعاء له، بأن تمر أزمته الصحية على خير.

وتابعت: "ادعوله ربنا يبعد عنه كل شر والناس الوحشة اللي عاملين طيبين وقاعدين يحسدوه أصلا للأسف"، جدير بالذكر أن أحمد عبدالله محمود يشارك في السباق الرمضاني بمسلسل "عوالم خفية" أمام "الزعيم" عادل إمام، ومسلسل "طايع" مع الفنان عمرو يوسف.