الفنان أحمد عبدالله محمود يتعرض لأزمة صحية وزوجته تطلب الدعاء

كشفت الفنانة سارة نخلة عن تعرض زوجها الفنان الشاب أحمد عبدالله محمود لأزمة صحية استدعت نقله إلى المستشفى فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء، وكتبت سارة، عبر الحساب الشخصي الخاص بزوجها على موقع "فيسبوك": "أحمد تعبان جدا جدا.. إحنا في المستشفى خدته إسعاف على طول"، وطلبت من جمهوره ومحبيه الدعاء له، بأن تمر أزمته الصحية على خير.
وتابعت: "ادعوله ربنا يبعد عنه كل شر والناس الوحشة اللي عاملين طيبين وقاعدين يحسدوه أصلا للأسف"، جدير بالذكر أن أحمد عبدالله محمود يشارك في السباق الرمضاني بمسلسل "عوالم خفية" أمام "الزعيم" عادل إمام، ومسلسل "طايع" مع الفنان عمرو يوسف.
GMT 22:23 2018 الإثنين ,14 أيار / مايوأحمد السقا والصباح يبدأن تحضيرات مسلسلهما لرمضان 2019
GMT 21:32 2018 الإثنين ,14 أيار / مايواحتجاجات على آر كيلي بسبب أغاني تحمل إيحاءات جنسية
GMT 21:24 2018 الإثنين ,14 أيار / مايومحمد رمضان يستعين بـ"3 مطربين وموسيقار" ورقاصة لـ"نسر الصعيد"
GMT 21:21 2018 الإثنين ,14 أيار / مايوكيت بلانشيت تتألق في عشاء "Kering" في مهرجان كان
GMT 21:18 2018 الإثنين ,14 أيار / مايوحماقي يقول ألف مبروك لدموع أحلى صوت
ظهرت النجمة الشهيرة باريس هيلتون، بإطلالة جذابة خطفت الأنظار، في مهرجان كان بدورته الـ71 المقام لجمع التبرعات للمنظمة الخيرية "Fashion For Relief " في العاصمة الفرنسية باريس. وارتدت هيلتون البالغة من العُمر 37 عامًا، فستانًا ذهبيًا طويلًا بلا أكمام، والتي أضافت له قطع المجوهرات من الماس التي أبرزت خلالها خاتم خطبتها الذي يبلغ وزنه 20 قيراطًا. وهيلتون ، التي سافرت لحضور مهرجان كان مع خطيبها كريس زيلكا ، ظهرت منفردة بهذا الحدث. ومن المقرر أن تحيي باريس هيلتون حفلة موسيقية وحفلة دي جي. و"Fashion For Relief " هي منظمة غير ربحية ، تقودها عارضة الأزياء ناعومي كامبل، لجمع المال لأسباب مختلفة، وسيساهم الحدث هذا العام في رعاية منظمة إنقاذ الطفولة. وهذا العام (2018) هو العام الثالث عشر على تأسيس كامبل المؤسسة الخيرية والتي تسمح لها باستخدام نفوذها في صناعة الموضة لدعم
أرسل تعليقك